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    首頁　>　政治

    連署造假未道歉 綠轟藍卑鄙無恥

    民進黨發言人吳崢昨開記者會痛斥國民黨連署造假不道歉，並質疑台北市長蔣萬安日前到北檢聲援，是在挺犯罪？（記者陳昀攝）

    民進黨發言人吳崢昨開記者會痛斥國民黨連署造假不道歉，並質疑台北市長蔣萬安日前到北檢聲援，是在挺犯罪？（記者陳昀攝）

    2025/06/18 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕北檢偵辦民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免連署造假案，發現偽造比率皆逾九成，檢方前天起訴主導的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人。民進黨發言人吳崢昨痛批，沒想到有政黨這麼厚顏無恥，以造假連署遂行「民主詐騙」，罪證確鑿，至今無人道歉，怎麼可以這麼卑鄙、無恥？黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安等人，先前到底去北檢聲援什麼？挺犯罪嗎？

    吳崢召開「史上最高九成偽造率，國民黨還不道歉？」記者會。他說，起訴書顯示，第一，罷免吳沛憶、吳思瑤的幕後黑手就是黃呂錦茹；第二，黃呂和他人明確討論要抄名冊、達成偽造文書的共識；第三，賴苡任指導志工抄名冊的時候，黃呂全程在場監督。吳也引述檢察官在起訴書表示「如果這種行為得逞，進而啟動罷免，勢必動搖我國民主政治基石，民主制度也會隨之崩壞」。

    吳崢痛批，這麼明顯無恥的造假行為，朱至今還在裝死、不用出來道歉嗎？用詐騙手法對待選舉非常噁心，如果國民黨還有一絲一毫羞恥心、還認為應該遵守中華民國法律，面對各縣市黨部陸續爆發舞弊，不用出來道歉嗎？還有臉對公民團體提告嗎？

    吳崢更諷刺，對照國民黨先前跑到北檢抗議，不覺得這些畫面非常可笑嗎？朱立倫和台北市長蔣萬安、國民黨立委，到底去聲援什麼？挺犯罪嗎？

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