鄭正鈐被控收中資競選 洩密給國台辦

新竹罷團與民進黨立院黨團昨開記者會，指接獲「吹哨者」檢舉，指控中國資金疑介入國民黨立委鄭正鈐選舉。（記者陳逸寬攝）

2025/06/18 05:30

〔記者謝君臨、劉宛琳／台北報導〕新竹「雙罷」昨與立法院民進黨團共同舉行記者會，指接獲曾任國民黨立委鄭正鈐助理的「吹哨者」檢舉，指控鄭有四大違法，包括中國資金介入鄭選舉；鄭涉嫌洩漏政府資訊和國會檔案給國台辦；鄭涉嫌浮報助理薪資，侵占競選經費及政治獻金；且競選期間未替勞工投保勞健保，並不當使用隨扈員警。新竹「雙罷」將偕同「吹哨者」向地檢署遞狀提告。

指鄭涉侵占政治獻金等4大違法

對此，鄭正鈐強調，他從政期間從未接受中國任何資助，也未交付任何影響國安的機密資料予國台辦，罷免行動顯然只剩抹黑、抹紅這一招。任何人若持有任何證據，都歡迎來告。針對接二連三不實的指控，也將進行法律追訴，絕不寬貸。

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新竹「雙罷」發言人、國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔昨於現場播放「吹哨者」檢舉音檔，指他在鄭辦約一年，曾親眼看到鄭微信裡很多對話，其競選物資包括面紙、濕紙巾等，很多來自中國贊助，鄭還會把政府相關檔案傳給國台辦的人，中國應該有支持其競選經費。

「吹哨者」並指出，選舉期間大部分人都領最低月薪，約兩萬八千元，但鄭正鈐卻把每人都申報到五萬元，且沒保勞健保。另外，鄭從擔任議員到立委都有向市府申請隨扈，但這些警員卻要當司機陪他跑選舉、反罷免行程。

林志潔表示，這也難怪民進黨立委提出立委赴中納管等國安修法，卻連程序委員會大門都出不去，就被藍白封殺。

新竹雙罷 將偕同吹哨者提告

新竹「雙罷」領銜人戴振博也說，「吹哨者」爆料內容非常驚悚，政治獻金申報不實有侵占罪問題，和民眾黨前主席柯文哲透過木可公司的樣態相似。更可怕的是，鄭正鈐是否因收受中國資金贊助，因而連署國民黨立委陳永康所提兩岸人民關係條例修正草案，要把台海變成中國內海，犧牲國安。

戴振博直言，鄭正鈐就是「中國統戰的在地協力者」，他們會把資料收集清楚向地檢署告發，呼籲檢調儘速偵辦，也請市民朋友勇敢站出來投下「同意罷免」，下架不適任賣台舔共的立委。

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