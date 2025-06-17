自由日日Shoot》北市罷雙吳幽靈連署 國民黨北市主委黃呂錦茹等5人起訴

台北地檢署偵辦罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，昨依違反個人資料保護法及刑法偽造文書罪嫌，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人（資料照）

2025/06/17 05:30

抄黨員名冊「作弊」 假連署逾5千份

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，追出國民黨台北市黨部涉集體抄黨員名冊「作弊」，假連署高達五二一一份，昨依違反個人資料保護法及刑法偽造文書罪嫌，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿、第四區黨部執行長陳奎勳及吳思瑤罷免案召集人賴苡任共五人，並請法院對黃呂、姚、初三人從重量刑。

本案共有卅一名被告，涉共謀抄名冊的國民黨台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、吳沛憶罷免案召集人劉思吟及其丈夫林叡，還有動員志工抄名冊的國民黨台北市中山區婦工會主委葉麗琴及志工共十八人因認罪緩起訴；另，國民黨台北市議員張斯綱、國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安、國民黨第一區黨部執行長曾繁川、吳沛憶罷免案領銜人李孝亮、吳思瑤罷免案領銜人張克晉等八人不起訴。

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黃呂等人犯後無悔意 檢請求從重量刑

檢調查出，黃呂倡議「以罷制罷」，但連署不順還發生退件，黃呂今年二月五日開會決定抄黨員名冊重新申請，並由姚、初透過陳奎勳找葉麗琴動員志工，於二月六日及七日在國民黨台北市黨部等地，由賴苡任指導志工抄黨員名冊，黃呂親自督軍。

檢方偵辦時，黃呂推說執行層面都與她無關，是年輕人自主，姚、初則扛下此事，賴則供稱黃呂開會時有說名冊黨部會「負責」；檢方以黃呂等人以抄襲名冊方式連署罷免，犯後無悔意，認定所為嚴重戕害民主基礎，請求從重量刑。

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