8藍委告抹黑 罷團：無所畏懼

被連署罷免的國民黨立委賴士葆等八人昨委由國民黨中央至北檢遞狀，控告罷團領銜人或相關主導者涉嫌在社群平台發表諸多不實抹黑、抹紅言論，涉及違反公職人員選舉罷免法。（資料照）

2025/06/17 05:30

〔記者林欣漢、蘇孟娟／綜合報導〕被連署罷免的國民黨立委賴士葆等八人昨委由國民黨中央至北檢遞狀，控告罷團領銜人或相關主導者涉嫌在社群平台發表諸多不實抹黑、抹紅言論，涉及違反公職人員選舉罷免法。台中罷團「展翅廢翔」、「敲羅行動」均發聲強調，面對國民黨企圖「以訟止罷、以訟恐嚇」的做法，罷團無所畏懼，將堅定不移，繼續為台灣的民主與未來努力。

國民黨表示，賴士葆、廖先翔、涂權吉、牛煦庭、徐欣瑩、廖偉翔、羅廷瑋、游顥八位立委選區的罷團領銜與主導人，在臉書粉專、Instagram、Threads、LINE等平台上發表內容，誣指國民黨立委刪除預算、凍結補助，耍官威罵醫護等，相關內容均屬子虛烏有，明顯違反選罷法相關規定。

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藍：印證罷免是綠發起的政治惡鬥

共同提告的立委們指出，罷團大肆抹紅國民黨立委為「共諜」、「下架親中賣台立委」等，明示或暗示立委與中共勾結，並誣指國民黨立委支持中配六改四「替中國洗人口」，完全是無稽之談、危言聳聽，正印證了大罷免純粹是綠營發起的政治惡鬥，都將透過提告以正視聽。

對於國民黨提告，罷免廖偉翔的中四罷團「展翅廢翔」指出，所揭露的問題均有具體事實依據，或基於公開資訊與民眾反映，並非憑空捏造，國民黨「以訟止罷」企圖透過司法手段壓制公民監督與言論自由，嚴重違背民主精神，他們無所畏懼，將持續依法推動罷免，另也保留對國民黨不實指控採取法律行動的權利。

罷團：均依具體事實 非憑空捏造

罷免羅廷瑋的中六罷團「敲羅行動」也譴責國民黨，認為集體提告行為是對公民社會的恐嚇、對民主監督的踐踏，羅廷瑋等人不願面對人民的正當監督，反而選擇以法律手段打壓公民參與，證明他們早已背離民意；罷團所揭露的內容，皆可回溯至國會紀錄與新聞報導，言論屬於合理評論之範疇，他們不會退縮，會繼續為台灣的民主與未來努力。

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