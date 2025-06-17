連署偽造率逾九成》法界驚訝：簡直是世界奇觀

國民黨台北市黨部造假連署案被告

2025/06/17 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕繼檢方起訴國民黨台南市黨部罷免立委王定宇、林俊憲連署造假案後，台北市黨部主委黃呂錦茹等五人昨被台北地檢署起訴不實偽造罷免立委吳思瑤、吳沛憶連署，檢方直指罷免雙吳提議人名冊的造假比率均逾九成，令人咋舌。律師黃帝穎指出，從檢方掌握事證可看出鐵證如山，犯罪情節非常荒謬，檢方對堅不認錯的黃呂錦茹等人請求從重量刑，符合司法實務；律師吳孟良驚訝表示「（造假案）簡直是世界奇觀！」

黃帝穎說，依據檢方起訴書可以看出，檢方掌握的偽造提議人名冊等犯行相當明確，不少被告已坦承犯行，部分連署人也作證遭冒名連署，雖然主要被告黃呂錦茹、北市黨部高層等人仍否認犯罪，但那是無效抗辯，特別是偽造吳思瑤、吳沛憶的提議人名冊比率分別高達九成四、九成六，黃呂錦茹等人未來在法院審理時，如何能自圓其說？檢方對黃呂等五人請求從重量刑，符合司法實務，非常合理。

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另一方面，黃帝穎認為，北檢對於認罪的國民黨青年軍，考量其犯後態度良好，採從輕認定，給予自新機會，處以緩起訴處分，相當合理。

青年軍認罪 緩起訴合理

黃說，對於選舉、罷免案的作票、偽造提議人名冊等犯行，絕不能等閒視之，因為對民主自由造成的影響太嚴重了。國民黨青年軍坦承犯行，無異是直接打臉國民黨主席朱立倫，依統計，國民黨涉及的罷免案高達二○三九位死人連署，非常荒謬，國民黨應予正視，且對社會清楚交代。

吳孟良認為，全世界國家幾乎沒有罷免案的提議人名冊偽造比率高達九成多案例，直呼「太誇張了」、「簡直是世界奇觀！」

吳說，依據檢方起訴的證據，若有實據，國民黨高層不得再以所謂的「政治迫害」或「辦藍不辦綠」等理由搪塞，說詞將無法取信於民。

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