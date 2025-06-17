怕鍾小平搶頭香》黃呂錦茹主導 在黨部2天內抄完名冊

國民黨台北市黨部主委黃呂錦筎。（資料照）

2025/06/17 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕台北地檢署偵辦國民黨罷免民進黨立委吳沛憶、吳思瑤連署案造假，昨依刑法偽造文書等罪，起訴主導全案的台北市黨部主委黃呂錦茹等五人。檢方調查發現，連署造假的導火線之一是國民黨台北市議員鍾小平欲遞交吳沛憶罷免申請，黃呂為避免被「搶頭香」，拍板決定由北市黨部動員志工，在兩天時間內於黨部抄寫、偽造提議人名冊，她亦全程在場監督。

檢方調查，黃呂錦茹今年初在國民黨內倡議「以罷制罷」策略，邀集「罷吳四騎士」賴苡任、劉思吟、滿志剛、陳冠安等人，對吳沛憶、吳思瑤展開罷免活動，另指示書記長初文卿、總幹事姚富文負責罷免案提議人名冊的整理、造冊事宜。

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北檢調查，賴苡任等人因招募民眾簽署提議人名冊不順利，民進黨也將於二月初提出罷免案，且去年十二月立院已三讀通過公職人員選舉罷免法修正案，增列罷免案提議人及連署人於提議及連署時應附國民身分證正反面影本的規定，施行後勢必增加罷免案推動的難度。另外，黃呂錦茹亦聽聞鍾小平有意在今年二月向中選會遞交立委吳沛憶罷免申請案，為避免被搶先申請，黃呂指示賴苡任等人須在二月五、六日兩天提出吳沛憶、吳思瑤的罷免申請案。

檢方查出，因罷免吳思瑤、吳沛憶的領銜人資格不符，黃呂錦茹擔心若鍾小平得知其提出的罷免申請案不予受理，會搶快向中選會另外提出罷免吳沛憶的申請案，黃呂遂拍板決定二月六日、七日分別重新提出吳沛憶、吳思瑤罷免申請案，並更換兩罷免案領銜人。

檢方調查發現，為了能在短時間內備齊合格數量的提議人名冊，黃呂錦茹承諾，提議人名冊由台北市黨部「負責」，達成由黨部以抄寫方式偽造提議人名冊供新領銜人送件共識。

黃呂錦茹隨即指示黨部總幹事姚富文告知第四區黨部執行長陳奎勳，動員志工於六、七日至北市黨部抄寫，她和黨部高層則提供中正、萬華、北投及士林區等黨員資料讓志工抄寫，她亦全程在場監督。

檢方查出，這些抄錄志工都是退休高齡人士，利用閒暇貢獻己力，因受國民黨台北市中山區婦工會主委葉麗琴等人指示犯案，沒獲得報酬，且依被告供述，部分志工因年老視衰，面臨須相互點眼藥水才能完成工作的窘境。

志工年老視衰 互點眼藥水才能完工

至於「雙吳」案領銜人李孝亮、張克晉和市議員張斯綱獲不起訴原因，檢方認定李、張是經黃呂錦茹面談而出任領銜人，未參與偽造提議人名冊，張斯綱雖提供吳思瑤罷免案名冊，但不知被用作抄寫偽造提議人名冊之用；而劉思吟、滿志剛等人均坦承犯行；抄寫的志工並非主動犯案且未獲報酬，均獲緩起訴。

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