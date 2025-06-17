造假連署案》吳思瑤：國民黨至今沒半個人道歉

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/06/17 05:30

〔記者謝君臨、何玉華／台北報導〕檢調偵辦罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，北檢昨以偽造文書及違反個人資料保護法等，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、罷瑤召集人賴苡任等五人。吳思瑤表示，罷瑤、罷憶兩案造假率分別逾九十四％、九十六％，令人無限感慨，也非常可悲、可嘆，但國民黨沒有虛心反省，至今沒有半個人道歉。

吳沛憶說，針對其罷免案提議人名冊有高達九十六．二％的偽造情事，證明國民黨發起的連署沒有民意基礎；她尊重司法，也感謝中正、萬華民眾展現高度公民素養，盼共同維護優良選風。

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吳思瑤指出，起訴書透過清楚的證據勾勒出罷瑤就是大量造假，一口氣造假了二六七四份，造假率高達九十四．一八％，讓賴苡任在士林、北投作亂了大半年。國民黨人大量造假，甚至盜用人民個資，至今沒有半個人道歉。犯罪事實的呈現，是非常多國民黨黨工、志工親自認罪，她感謝司法檢調毋枉毋縱，也希望國民黨人勇於面對他們造假民主的違法作為，好好向人民致歉。

王定宇：朱立倫還要喊政治迫害嗎

民進黨立委王定宇說，台南之後，現在是台北，「國民黨主席朱立倫沒有任何態度嗎？還要喊政治迫害嗎？」「國民黨還是毫無歉疚悔意嗎？去聲援犯罪的國民黨、民眾黨黨公職們，要不要道歉一下呢？」

民進黨台北市議員簡舒培認為，檢方的起訴證實黃呂錦茹掌握罷免「雙吳」的時程，指定由誰送件，連領銜人也是她找的；而抄連署書的地點就在國民黨市黨部，是由書記長初文卿動員志工來抄。犯法還敢怪檢調，國民黨應該要跟檢調道歉。

她強調，國民黨全黨上下抄連署書，黨主席朱立倫到台北市長蔣萬安都是法盲嗎？還敢厚顏無恥去衝北檢，其實只是為了掩蓋一個作弊的政黨。

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