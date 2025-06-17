罷雙吳提議書 造假率高達94％、96％

罷瑤、罷憶一階提議連署偽造狀況統計

2025/06/17 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北地檢署偵辦民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免連署造假案，查閱罷免提議人名冊，赫然發現偽造比率竟高達九十六．二％、九十四．一八％；且當中又分別有四六○份、一九九份提議人名冊有共同筆跡，等同由特定志工抄寫，名冊還有極大比例與黨員名單相符，因此認定黃呂錦茹等人涉犯偽造文書等罪。

檢調查出，有關罷免吳沛憶部分，經傳訊六名證人，均稱是以其名義出具吳沛憶罷免案提議人名冊，但文件非親簽；且涉案的志工中，至少有八人坦承偽造名冊。經調查局鑑定筆跡發現，有許多提議人名冊屬於九類相同筆跡，因此認定有九名志工偽造名冊。

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而比對罷免吳沛憶的二六三七份提議人名冊中，有二四一七份與國民黨中正區、萬華區黨員相符，重疊比率「高達九十一．七％」。此外，還有一二○份提議書，出現姓名錯誤、死亡連署、重複提議、地址不正確等明顯錯誤。

另外罷免吳思瑤部分，檢調也查出，傳喚的十二名證人均表示有具名提議，但文件內容並非親自連署；有八名志工向檢調承認是利用黨員名單及第十屆罷免提議人名冊等資料，抄寫在罷免吳思瑤提議人名冊中。調查局也查出該案有一九九份提議人名冊，是由四名志工抄寫，筆跡分為四類，代表有偽造名冊情形。

偵辦人員勾稽比對發現，吳思瑤罷免案中的二八三九份提議人名冊，其中共有一一六七份與國民黨北投、士林區的黨員名單相符，另有一五○三份與第十屆吳思瑤罷免案的提案人名冊相符，且當中仍有一九九份明顯錯誤，包含死亡連署、姓名出錯等問題。

第十屆罷瑤名冊

張斯綱給賴苡任 賴再給黃呂

檢調查出，第十屆吳思瑤罷免案提議人名冊，是二○二一年國民黨發起罷免立委吳思瑤的案件，該案由國民黨台北市議員張斯綱協助蒐集，張於今年一月廿七日中午將名冊交給吳思瑤罷免案召集人賴苡任，再由賴交給國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。

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