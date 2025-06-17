台中3區罷免催票 民進黨今起站路口

2025/06/17 05:30

中二、中三、中八二階連署未達安全門檻

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中選會將在本週五公布二階連署結果同時公布三階投票時間，不過，中二、中三、中八的二階連署未達安全門檻，民進黨中市議會黨團除了從今天（十七日）起連續三天在上午總動員，為三個區站路口宣傳大罷免，也將請非這三區的議員每人在每區各貢獻二十份的連署書，加快連署進度。

黨工打電話催票 號召親朋好友連署

此外，民進黨中市黨部主委許木桂表示，也將在今天開始動員黨工們，針對中二、中三、中八打電話「催票」，請民眾通知未連署的親朋好友們趕快來連署，讓此三個選區能夠達到二階連署的安全檻，讓中市六區都能夠進入投票階段。

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中市原市區三個罷免國民黨立委的選區中四、中五及中六，二階連署早已達安全連署門檻 ，但原縣區的中二、中三及中八選區，距離安全門檻只要再加一點力就可達成。

黨團市議員連3天 在3個罷區宣傳

為此，民進黨中市議會黨團十七日起連續三天上午七點半至八點半總動員，為三個罷區站路口宣傳大罷免大成功，十七日星期二為中三罷區地點台鐵潭子火車站，十八日星期三為中八罷區，十九日為中二罷區。

由於黨中央在二階連署時，有為議員訂下連署門檻，其中市區三區效果不錯，都衝破安全門檻，鑑於中二、中三、中八各分別缺少一五○○、二五○○及二五○○份，為讓二階連署安全門檻能達標，民進黨更加把勁，黨團請黨籍議員們跨區協助，為中二、中三及中八連署二階，希望每一位議員的額數為每區二十張，也就是三區每一區二十張，協助三區衝破安全門檻。

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