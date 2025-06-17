馬訪中一路配合中共統戰 綠委：愧對曾任中華民國總統

馬英九（左）訪問中國與中國全國政協主席王滬寧（右）會面。（資料照，馬英九基金會提供）

2025/06/17 05:30

〔記者林欣漢、謝君臨、陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九率團訪中，出席海峽論壇與中國政協主席王滬寧見面，陸委會發聲明批判呼應中共「一中原則」的「九二共識」政治主張，民進黨立委也痛批馬一路配合中共。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，馬前總統一切依據「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」，進行兩岸交流，為台灣人民發聲。

馬辦：馬為台灣人民發聲

對於馬英九前天提及台灣民眾渴望兩岸朝向「和」與「合」的方向，立法院民進黨團幹事長吳思瑤批評：「馬英九不過是比較大咖的『館長』，這次先有『館長』，後有馬英九，都自甘淪為中國統戰的工具人。」

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吳思瑤指出，對馬英九等人此行所有的言論，不需要抱以過高的期待，但還是要呼籲馬前總統，「你畢竟曾擔任國家元首，不是網紅的層次」，請馬在中國的所有發言，不要傷害台灣人的情感、不要背離台灣的主流民意，不要向對岸、乃至於國際社會釋放錯誤的訊息。

蕭旭岑表示，陸委會指控馬提及「九二共識」是呼應中共「一中原則」，根本是笑話。「九二共識」是基於中華民國憲法，既是歷史事實，也是能解決現在兩岸協商僵局的唯 一解方。況且馬談兩岸要「和平」與「合作」，完全依憲依法，更是台灣主流民意。

此外，馬英九率台灣青年十五日搭船前往鼓浪嶼，參觀由板橋林家後代所建的八卦樓。馬英九在琴聲伴奏下，高唱「龍的傳人」等曲目，中國官媒「海峽衛視」等平台亦製作成短影音宣傳。

民進黨立委王美惠受訪表示，台灣人不是龍的傳人，更不是中國人；馬一路配合中共統戰，愧對曾擔任過中華民國總統，去中國從來沒有替台灣講過話，只想要毀掉台灣民主自由，促成中國的統一。

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