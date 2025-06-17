立院初審 限縮監委任用 朝野保留協商

立法院司法及法制委員會昨審查「監察院組織法修正草案」等案。（記者謝君臨翻攝）

2025/06/17 05:30

〔記者謝君臨、林欣漢／台北報導〕繼民眾黨拋出修憲廢除監察院議題後，立法院司法及法制委員會昨排審由國民黨立委王鴻薇、徐巧芯所提出的「監察院組織法修正草案」，意圖限縮監委任用資格。對此，民進黨團幹事長吳思瑤認為，此舉一來損及總統提名權，同時也降低監委組成的多元性及專業性。在朝野無共識下，相關條文保留送交黨團協商。

吳思瑤質疑恐損及總統提名權

司法委員會昨排審由王鴻薇、徐巧芯等人所提出的「監察院組織法第三條之一及第三條之二條文修正草案」、「國家人權委員會組織法第三條條文修正草案」，邀請監院副秘書長王增華等人列席。

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現行監委任用資格有七款規定，包括：曾任民代、司法官、公務員、大學教授、專門技術人員且須達一定年限者；另有「清廉正直，富有政治經驗或主持新聞文化事業，聲譽卓著者」、「對人權議題及保護有專門研究或貢獻，聲譽卓著者；或具與促進及保障人權有關之公民團體實務經驗，著有聲望者」。

針對監委任用資格，王鴻薇、徐巧芯提案刪除「曾任立法委員一任以上或直轄市議員二任以上，聲譽卓著者。」徐指出，監委依法獨立行使職權，應超脫黨派，上述條文有違監委應具備的精神，故刪除之。至於「主持新聞文化事業」該款條文，王、徐則刪除「清廉正直，富有政治經驗」等字眼。

監察院送至立法院的書面報告表示，相關條款均有助廣納賢士，提案恐有限縮總統提名權之虞。

吳思瑤也質疑，此舉恐損及總統提名監委的權力，立院用修法去限定監委的組成，這與憲法對五院平等、互相尊重的權力分立原則有所扞格；其次，恐怕會影響監委組成的多元性，畢竟監院受理人民陳情案的調查範圍是很廣的，若刪除部分項次，將僅剩下公務體系、法界、學者等，也減損其專業性。

經討論，朝野無法達成共識，相關條文保留送交黨團協商。

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