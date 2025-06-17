國安情勢簡報 賴總統明全程與會 規劃綜合討論 進行朝野領袖對話

總統府昨正式宣布，「重要國家安全情勢專案簡報會議」訂於明天上午九時在總統府大禮堂舉行。（資料照）

2025/06/17 05:30

〔記者陳昀、林哲遠／台北報導〕總統府昨正式宣布，「重要國家安全情勢專案簡報會議」訂於明天上午九時在總統府大禮堂舉行，由國防部、外交部、陸委會、國安局分別依序提出四項報告案，賴總統將全程與會；同時規劃綜合討論環節，與在野黨領袖對話，全程閉門進行。府方人士也說，國安簡報不是政治備詢、政治協商，在國際慣例上沒有總統、總理、元首陪同的安排，台灣實屬拉高規格。

總統府發言人郭雅慧表示，這是我國首度由總統以三軍統帥身分，召集國防、外交、兩岸及國安相關首長，向主要在野政黨領袖進行重要國安情勢專案簡報，目的是協助在野政黨領袖即時掌握國家所面臨重大威脅及相關重大政策，確保國家在面對各項挑戰時，不分朝野團結一致對外，由於內容涉及高度機敏，因此全程閉門進行。

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內容涉及高度機敏 全程閉門進行

根據規劃，國防部、外交部、陸委會、國安局將分別提出四項報告案，依序為「中國軍事擴張與國軍應處」、「全球局勢挑戰與我國外交戰略」、「當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰」、「中國混合戰威脅與國際因應」，賴總統將全程與會，展現最高度慎重與誠意，以禮相迎、以誠相會。

郭雅慧說，為促朝野政黨坦率真誠溝通交流，原先議程即規劃綜合討論環節，歡迎在野領袖於綜合討論時進行對話；盼國安簡報能夠獲兩黨正面回應，並促成朝野對話、加強政黨合作，在分歧中找到團結，攜手面對國家各項挑戰。

府方人士也指出，國安簡報並非台灣首創，包括澳洲、英國、加拿大等，都有針對在野黨領袖進行國安簡報的慣例，形式上不是政治備詢、不是政治協商，是為在野領袖安排國安簡報，因此沒有總統、總理、元首陪同的安排，對比台灣此次規劃實屬拉高規格；國際上，簡報依最高安全等級要求，也無直播慣例。

民眾黨秘書長周榆修說，十五日接獲總統府秘書長潘孟安來電通知，總統將於十八日接見各政黨領袖，半小時的總統談話將公開，接著進入兩小時閉門國安專報、後續綜合座談，公開環節只有總統談話，綜合討論亦納入閉門範圍。

民眾黨主席黃國昌提出質疑，批評簡報流程形同是邀在野領袖去聽報告，為何賴總統能與發起罷免行動的聯電榮譽董事長曹興誠面對面討論大罷免，卻要他們坐著聽總統講話與閉門簡報，無法實質意見交換。

對此，民進黨發言人吳崢指出，民眾黨先要求全程直播，又將「國安簡報」刻意扭曲為「國是會商」，難道對民眾黨來說，政黨利益優先於國家利益？民眾黨不直播會滅亡嗎？

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