共同生產、研發 王定宇：已水到渠成

民進黨立委王定宇指出，「共同生產、共同研發」其實是長時間累積，如今已到了水到渠成的階段。（資料照）

2025/06/17 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕賴清德總統昨日會見美國眾議員貝拉訪團時提及，希望台美安全合作能從「軍事採購」邁向「共同生產、共同研發」夥伴關係。民進黨立委王定宇指出，「共同生產、共同研發」其實是長時間累積，如今已到了水到渠成的階段；國防院國防戰略暨資源研究所所長蘇紫雲則點出，目前F-16V已是接近共同研發的案例，未來台美應著重無人系統整合研發。

王定宇說明，美國總統川普第一任期內，台美就針對國防產業部分零組件進行接觸與合作，當時也有許多美國國防產業承包商獲美國政府許可，與我方接觸；之後於美國前總統拜登任內，台美曾洽簽備忘錄，試圖藉專利移轉協助台灣研發製造國防武器，並允許認證核可的零組件加入美國國防產業供應鏈，以彌補全球軍需。

請繼續往下閱讀...

王定宇指出，直到賴清德總統當選後到就任滿一年之間，面對中國威脅日益增加，台美更明確認定台灣應建立國防自主供應產業，美方除了共同研發，也協助台灣建立產能，目的為防止中國對台採取圍堵措施，必須讓台灣本地能夠自給自足生產必要裝備、火藥、彈藥等不對稱戰力。

王定宇也說，全球國防預算現今皆大幅增加，面臨訂單生產不及等問題，台灣傑出、優秀的供應鏈若能成為美國軍火供應鏈的一環，應是雙贏。

蘇紫雲受訪表示，歐盟、北約皆強調國防工業再復興，美國也要強化國防產業的製造能力，是應對中國與俄羅斯威脅的大趨勢。

蘇紫雲指出，美國許多軍工產品其實是由台灣代工，例如F-35的特殊鋁材、F-22隱形戰機的觸控面板等，如今台灣要提升國防預算至GDP的三％，將有大量軍事採購需求，在此情境之下，美國有較好的設計能力、台灣有較強的製造能力，結合美國自身需求，台美合作生產可以創造多贏的局面。

F-16V案例已接近共同研發 蘇紫雲：未來應著重無人系統研發

至於共同研發的項目，蘇紫雲表示，F-16V是台美目前最接近共同研發的成功案例，F-16V使用的AESA雷達，便是由台美共同出資、研發，台灣現在還能從F-16V的銷售獲取權利金；未來台美應著重無人機、無人艇等無人系統的整合研發，結合台灣IT產業、AI、數據傳輸方面的優勢。

蘇紫雲也補充，企業安全管理也相當重要，企業應有能夠避免機密外洩的安全管理制度，且要有網路安全成熟度模型驗證（CMMC），搭配美國國際武器貿易條例（ITAR）認證，達到安全標準，才能讓台美共同生產、研發的合作更加順遂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法