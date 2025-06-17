賴盼對美軍購邁向共同生產、研發

賴清德總統昨會見美眾院台灣連線共同主席貝拉（左），希望台美安全合作能從「軍事採購」邁向「共同生產、共同研發」夥伴關係。（總統府提供）

2025/06/17 05:30

接見美眾院台灣連線主席貝拉 盼台美續深化國防產業交流

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨會見美聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席貝拉訪問團時表示，希望台美安全合作能從「軍事採購」邁向「共同生產、共同研發」夥伴關係，繼續深化國防產業交流合作；貝拉也說，民主陣營有責任維護亞洲的和平，並強調美國國會對台灣人民的支持跨越黨派。

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貝拉：民主陣營有責任維護亞洲和平

訪團成員還包括美國眾議員艾莫、貝爾、薔森、梅可布萊德及歐謝夫斯基等人。

賴清德指出，誠摯歡迎貝拉率領眾議院軍事及外交委員會新科議員來台，持續厚植美國國會友台力量。長年以來，美國國會跨黨派的強力支持，是台美關係穩健前進的關鍵力量，感謝各位眾議員在國會積極為台灣發聲，提出多項友台倡議，強化台美關係，拓展台灣國際空間，也持續關注台海和平穩定。

賴清德強調，台灣有堅定不移的決心守護印太區域和平與穩定，過去一年來政府和民間合作，積極提升「全社會防衛韌性」，加速推動國防改革，並將優先編列特別預算，在今年讓國防預算達到GDP三％以上；同時，希望台美安全合作能從「軍事採購」邁向「共同生產、共同研發」的夥伴關係，繼續深化國防產業交流合作。

在產業交流方面，賴清德說，將持續強化台美雙向投資及產業合作，也期待解決台美雙重課稅法案今年能順利完成立法；感謝貝拉去年十一月針對這項議題領銜發起聯名函，並獲得上百位議員連署支持，希望台美之間透過打造更完善經貿交流環境，共同提升經濟發展韌性。

貝拉表示，他去年一月與迪馬里眾議員是第一個到訪、並祝賀賴總統勝選的國會代表團，這是一個重要的時刻，不僅對台美關係、對全世界所有關係亦然，當看到歐洲及中東的衝突，民主陣營有責任維護亞洲的和平，因此這次訪團有來自外交和軍事委員會的成員。

貝拉指出，雖然此次代表團是由民主黨成員組成，但美國國會對於台灣人民的支持跨越黨派，此行他也帶來「國會台灣連線」其他兩位共同主席迪馬里及巴爾眾議員的支持。

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