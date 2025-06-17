王鴻薇反罷看板遭刺破 罷團︰絕無破壞

2025/06/17 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨立委王鴻薇於台北市民權東路、吉林路口一樓架設的廣告看板，昨遭到破壞，王鴻薇指罷團涉嫌，已在第一時間報案；罷團「山除薇害」澄清，絕無破壞王鴻薇的看板與牆面設施，支持警方查明真相，而對王嘲諷「罷團很閒忙罷免」，志工會努力用同意罷免票回應她傲慢的態度。

王鴻薇昨表示，有支持者通報民權東路、吉林路口一樓的看板，被罷團、青鳥、側翼涉嫌破壞；報案後，警方勘驗畫面，鎖定一男一女嫌犯，以異物刺破看板上台北市長蔣萬安臉部的部分後離去。

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「山除薇害」澄清，志工絕無蓄意破壞他人設置的看板與牆面設施，堅決反對任何形式的暴力與破壞行為，支持王鴻薇與警方一同查明真相；也不解王秀出報案紀錄卻不提告，認為這不是民主法治社會鼓勵的作為，希望社會大眾理性看待，勿讓造謠與誤解模糊了民主行動的初衷。

王鴻薇也在臉書自曝掃街遇到民眾反映「罷團常常過來」，她回應「我們都在立法院忙開會，罷團很閒忙罷免」。「山除薇害」發言人Eric說，團隊每個志工都是在照顧家庭及工作之餘，為罷免付出一份心力，王不虛心檢討、向選民說明疑慮，用嘲諷的方式狠酸罷團完全是錯估情勢，志工會努力向選民說明王親共的立場，用同意罷免票回應她傲慢的態度。

另外，國民黨立委徐巧芯廣告覆蓋罷團「剷除黑芯」廣告爭議，徐昨在臉書再度公布她的廣告商及罷團廣告商的聲明，重申「強掛」廣告看板的不是她，是罷免團體，最後還不忘嗆「大惡罷，大失敗」！

建管處昨早派人到場查看，並調閱使用執照核准立面圖說比對後表示，目前張貼的廣告並未遮蔽窗戶，尚無影響公共安全之虞，且廣告物設置人已於昨天上午向建管處提出掛號申請，尚符規定。

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