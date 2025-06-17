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    羅廷瑋進社區宣講 被請出場

    羅廷瑋出席社區區權會遭民眾反彈，被請離會場。（圖：敲羅行動提供）

    羅廷瑋出席社區區權會遭民眾反彈，被請離會場。（圖：敲羅行動提供）

    2025/06/17 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕罷免台中市第六選區國民黨立委羅廷瑋罷團「敲羅行動」十六日表示，羅廷瑋十五日出席南區一處社區區權會宣講，社區民眾群起反對，最後「被請出場」，三階投票「起風了」；對此，羅廷瑋無直接回應，僅由服務處代轉社區主委說明管委會持開放的態度，誰去都歡迎，當天區權會處理非針對個人與單一政黨。

    敲羅行動志工指出，南區某社區區權會十五日在南和里活動中心舉辦，羅廷瑋現身致詞一再強調「政績」，現場另有羅的助理發放反罷免的扇子，當場引起不少與會民眾反感。有人發聲怒斥「這是社區的事，請你離開」；有人則是對區權會主席表示抗議，直言「我反對羅廷瑋在這時候上台講話」、「這不是政治人物的場合」，台下民眾也接二連三表達抗議，更有人連番喊「請離開」，過程中羅廷瑋還拿著麥克風繼續發言，最後被會議主席請離。

    罷團志工指出，隨著大罷免三階投票即將宣佈，羅廷瑋的個人看板越掛越多，他的反罷免言行也越來越誇張，深入各社區廣為宣講「政見」，卻根本全是中央的政策，這次終於有社區公民展現公民意識，當場發聲拒絕羅廷瑋，迎接大罷免三階投票「起風了」。

    對此，羅廷瑋服務處無直接回應，僅以當日開會大樓主委說明回應相關詢問，該主委指出，社區藍綠支持者都有，管委會持開放的態度，誰去都歡迎，當日區權會處理非針對個人或單一政黨。

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