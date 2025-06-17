指蔣萬安、李四川反罷護藍委 民進黨：大鯨魚霸凌大罷免

民進黨發言人吳崢、台北市議員簡舒培、何孟樺、林亮君、許淑華召開「大鯨魚霸凌大罷免！藍委集體打壓公民！」記者會（記者田裕華攝）

2025/06/17 05:30

〔記者陳昀、孫唯容／台北報導〕民進黨發言人吳崢昨偕台北市議員簡舒培、何孟樺、林亮君、許淑華召開「大鯨魚霸凌大罷免！藍委集體打壓公民！」記者會，譴責國民黨以海量資源、行政優勢護航，搭配司法訴訟恐嚇罷團，分化、破壞罷免力量，台北市長蔣萬安、副市長李四川還頻與藍委合體反罷免，宣告民進黨會做民團最強力後盾。

吳崢指出，近期國民黨台北市立委，不斷揚言動用司法打壓，或以市政資源優勢刁難公民自發的罷免行動，蔣萬安、李四川上週末頻與國民黨立委合體，甚至出言抹黑罷團，國民黨「大鯨魚霸凌大罷免」事態嚴重，因此民進黨要宣示與公民團體並肩作戰，反霸凌、挺公民，譴責國民黨運用行政與司法打壓公民。

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許淑華批評，國民黨立委徐巧芯在連署期間疑對罷免小站查水表；疑似洩漏個資遭踢爆後，反嗆要對罷團興訟；遭網紅爆料自家就有既存違建；以權力不對等手段檢舉下架罷團看板海報，或導致罷團海報被覆蓋；以「邪教愛投票」等言論來羞辱公民。她說，徐的專業不是問政，霸凌小市民才是她的日常。

簡舒培也質疑，藍營正以「分化」反制大罷免，近期她二○二一年索資的內容遭截圖流傳、今年二月的內部談話錄音也被流出，顯示是有心人刻意分化，甚至試圖「破壞人格」，包含擴大操作沈伯洋父親、王義川私事等，都是在削弱大罷免的能量。

林亮君指出，「山除薇害」罷團看板被拆除下架，明顯是北市府以行政資源暗助國民黨立委王鴻薇，公民團體也憂心支持罷團的友善店家遭接連檢舉，後續再刊登看板恐被「查水表」；何孟樺說，面對這樣資源不對等的戰役，呼籲所有的支持者當罷團的後盾，民進黨也會是罷團最有力的夥伴。

蔣：賴見罷團領銜人 有行政中立嗎

面對行政不中立爭議，蔣萬安昨天上午出席活動時反擊：「哪有什麼行政不中立？」更點名總統賴清德曾會見罷免團體的領銜人，而內政部長劉世芳更在民進黨場合說，賴總統要成為台灣國的主人，「這有行政中立嗎？要一致標準」。

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