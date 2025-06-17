竹市府臉書粉專直播反罷免造勢》綠批高虹安 市庫通黨庫現行犯

新竹市府臉書直播涉貪的民眾黨停職市長高虹安反罷免活動，民進黨市議員痛批市庫通黨庫。（記者洪美秀攝）

2025/06/17 05:30

〔記者洪美秀、林哲遠／綜合報導〕新竹市政府官方臉書粉專前天直播涉貪停職要被罷免的市長高虹安反罷免造勢活動，市府事後稱是廠商操作不慎，誤將市府串流平台納入直播。市議會民進黨團昨痛批高多次私自濫用公家資源，是市庫通黨庫現行犯，黨團除要求高虹安、代理市長邱臣遠及民眾黨主席黃國昌道歉，也要求主事單位城銷處長下台，黨團也會備妥資料向檢廉單位告發高虹安違反行政中立及刑法圖利、選罷法和利益衝突迴避法。

將告發高違刑法圖利、選罷等法

新竹市議員劉崇顯說，前天很多市民手機都收到市府直播的通知，但進入直播畫面竟是直播高虹安反罷免的非市府活動，根本就是高虹安授意市府如此做。

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劉崇顯要求市府說清楚，為何活動的廠商有權限可開啟市府官方臉書的串流平台？市府公家資源居然幫已涉貪停職近一年的高虹安做宣傳，罪證確鑿，這家廠商兩年多來，拿了市府多少預算經費？如果說不清楚，除負責市府官方臉書的城銷處長林昱志要下台，代理市長邱臣遠也應下台。

「新竹雙罷」發言人林志潔也批評，新竹市府民政處長日前帶著反罷免文宣進入受市府補助的活動，反罷免文宣小物也出現在觀光景點、市場等地，罷團將持續蒐證告發。

民進黨團表示，高虹安公然用市府官方資源直播反罷免活動，顯示整個市府運作已癱瘓失能，號召市民三階罷免要投同意票，讓竹市重新回到正軌。

市府表示，因市府官方臉書誤轉播一場非由市府主辦的活動直播內容，引發外界對行政中立疑慮，致上最深的歉意。經了解因現場廠商操作直播系統時，未充分檢視過去臉書儲存的直播串流設定，誤串連上市府平台。市府第一時間發現便將貼文下架，此次疏失因管理未臻完善，深感遺憾，後續會檢討直播與帳號管理機制。

除了新竹市，罷免國民黨南投縣立委馬文君團體「All罷馬」代表Chip昨也質疑，南投縣選舉委員會處理罷免補件明顯不公，桃園第五、六選區的罷免案已在上週收到審查結果，反觀更早完成補件的南投兩罷免案，相關單位遲遲未就進度說明，讓人不得不懷疑，是否有行政單位刻意延宕、蓄意護航特定對象，妨礙罷免案的正常推進。

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