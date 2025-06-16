李四川反罷免掃街 遇零星嗆聲

台北市副市長李四川陪立委王鴻薇掃街。（記者方賓照攝）

2025/06/16 05:30

〔記者何玉華、劉詠韻／台北報導〕國民黨傾力反罷免，台北市副市長李四川昨陪立委王鴻薇掃街宣講，偶遇零星民眾嗆「大罷免大成功」、「罷免王鴻薇」，李四川受訪直球回應說「一定會反罷免成功」；他說，從工程的角度，工程品質做不好才打掉重做，哪有做得好還要全部打掉重做，還說任公職四十年，沒有分藍綠，「我鋪的道路絕對不是只有國民黨走，民進黨也會走」。蔣萬安表示，李四川清楚北市各項建設，完全瞭解五名立委對台北市的協助，他們會堅定的站在一起。

李四川繼蔣萬安前一天為國民黨立委賴士葆掃街之後，昨天就陪王鴻薇到中山區謙和市場掃街宣講；蔣萬安昨一整天安排市政行程，出席畢業生市長獎頒獎典禮。

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李四川說，六月十二日是他在高雄被罷免的第五年，這幾天感受很深；他認為，王鴻薇是一個優秀、認真的民意代表，「雖然我不懂政治」，但從做工程的角度來看，工程品質做不好才打掉重做，哪有做得很好，但還是全部打掉重做，「因為來做的人不是你的人」，怎麼聽都不對。

李四川說，民主制度一定是做不好才會被罷免；或者做不好，也許還可以忍耐四年後，再來投票不投給你，這才是台灣人的輸得起；他尊重選舉罷免，但不贊成沒有任何的理由，「因為不是你的人」全部都要罷免，這不是民主制度。對偶遇零星喊「大罷免大成功」、「罷免王鴻薇」的民眾，他在受訪時特別回應「我們一定會反罷免成功」。

被問到是否與蔣萬安分進合擊反罷免？李四川說，他任公務人員四十年，沒有分藍綠，「我鋪的道路絕對不是只有國民黨走，民進黨也會走，民進黨走了也會給我很多的回應」。國民黨立委的邀請，只要他有空，一定會參與，希望罷免不能成功。

蔣萬安出席頒獎典禮前說，李四川是工程專業，最清楚五名立委如何協助推動北市各項建設、都更，他們都會堅定的和五名委員站在一起。

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