罷免徐巧芯看板剛掛 遭反罷直接覆蓋

徐巧芯目前的反罷看板（右圖，記者劉詠韻攝），直接覆蓋在罷團的看板（左圖，罷團提供）上，左側和下方均露出罷團原來的看板，建築物的下方還有可懸掛看板的空間。

2025/06/16 05:30

罷團質疑同建築還有其他版位卻不掛 徐則出示與屋主、廣告公司合約

〔記者何玉華、劉詠韻、林欣漢／台北報導〕罷免進入第三階段催票，各陣營陸戰、空戰齊發！罷免國民黨籍立委徐巧芯的公民團體「剷除黑芯」週六才開心宣布再取得四面廣告看板，但其中忠孝東路五段一處廣告，前天掛上不到廿四小時，昨天下午就被徐巧芯的「不同意罷免」直接覆蓋，雙方為此唇槍舌戰，剷除黑芯罷團質疑，同建築還有其他版位徐卻不掛，就算覆蓋也不撤下原廣告，選擇直接覆蓋，並強調早於徐，罷團廣告商在五月二十五日即與屋主聯絡起租。而徐巧芯則在罷團開記者會後，出示與屋主、廣告公司的合約，簽約時間為六月二日，質疑罷團總用碰瓷的心態想別人。但記者查證台北市建築管理工程處指出，雙方的看板都「查無申請紀錄」，將於今日現勘確認。

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剷除黑芯發言人Roger說，才剛掛上的「同意罷免」看板，就被徐巧芯的「不同意罷免」直接覆蓋，因為徐巧芯的看板尺寸較小些，還露出未遮蓋完全的罷團廣告。而新看板通常是在已淨空的版位進行施掛，原有帆布通常會先撤下，不會掛在原有帆布上。且看板施掛完成，一定會拍照回傳雇主，已確認結案。徐巧芯若要說是不小心掛錯，然後渾然不知情，「這有可能嗎？」記者實際觀察，整面牆還有其他廣告出租的位置，徐巧芯卻「巧合地」與罷團選擇了同一處。

徐巧芯表示，六月二日與廣告商簽約，五日協議十五日上架；她是正式與屋主、廣告公司三方簽約的看板，昨天下午她打電話給罷團的廣告商，確認對方並未與屋主簽約，「有誤會，問清楚，解開就是」質疑罷團總用碰瓷的心態想別人，最後大翻車，到底是罷團抹黑他，還是她「暴力換掉」？

「剷除黑芯」罷團表示，五月廿五日就跟廣告商簽訂合約，廿七日敲定版面，但廣告商未與屋主簽約確認，屋主則於六月初與徐巧芯的廣告商簽約，但昨下午三點廿分開記者會說明時，尚未獲廣告商告知疏失。

罷團：從未抹黑只是合理提出疑問

剷除黑芯事後發表聲明指出，五月廿八日與廣告公司簽約承租看板，昨得知看板被覆蓋後，便與廣告公司釐清其作業細節及討論處理方案。強調從未抹黑，只是合理提出疑問和討論，如徐巧芯所言「有誤會，問清楚，解開就是」，但徐看到承租的版位上有一面嶄新的看板時，沒想過問清楚、要溝通，而是霸道強硬的直接覆蓋，「視為無物想壓就壓」，這就是她不適任立委的最大原因。

徐巧芯反駁說，罷團的帆布是屬於罷團的財產，她去移動或是拆除是會有法律責任的。

雙方均無申請紀錄 建管處今現勘

建管處表示，雙方的看板都「查無申請紀錄」，且疑有遮蔽窗戶、影響公共安全之虞，今日現勘確認後，即發文要求限期十日內自行拆除或補辦手續，否則將依「臺北市廣告物管理自治條例」條規定，處以六千元以上、三萬元以下罰鍰，並持續裁罰至改善為止。

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