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    罷免三階提前出擊》 民進黨祭密接支援 本週陸空戰齊發

    大罷免將進入第三階段投票熱戰，民進黨祭出「密接支援」戰略，提前下令罷區黨公職於本週全面啟動陸戰，首波文宣空戰也將於本週亮相。（資料照）

    大罷免將進入第三階段投票熱戰，民進黨祭出「密接支援」戰略，提前下令罷區黨公職於本週全面啟動陸戰，首波文宣空戰也將於本週亮相。（資料照）

    2025/06/16 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕大罷免將進入第三階段投票熱戰，據掌握，民進黨秘書長林右昌祭出「密接支援」戰略，提前下令罷區黨公職於本週全面啟動陸戰，包含客廳會、掃街等，並陸續上架支援看板，民進黨首波文宣空戰也將於本週亮相。黨內人士強調，黨中央全力協助，與罷團並肩作戰，才能集結全部愛國力量，罷掉不適任藍委。

    黨中央全力協助 與罷團並肩作戰

    據指出，林右昌提出的「密接支援」戰略，源自美軍軍事策略，強調針對目標進行緊密協調與資源整合，民進黨也依此結合中央與地方的力量，支援各罷區的公民團體與基層志工。

    中選會預計廿日公告投票日，據掌握，林右昌上週已下令全面啟動陸戰，要求所有罷區黨公職週六、日起展開掃街、街頭宣講與客廳會等行動，部分黨務主管也已陸續進駐花蓮，持續劍指立法院國民黨團總召傅崐萁。另因罷團租借看板不易，民進黨也協調統一彙整看板點位，由黨公職支援架設，下週起陸續上架。

    不僅如此，據透露，民進黨組織系統還排定客廳會，每名公職至少投入十場，黨中央也正規劃中大型造勢活動，將視節奏滾動調整。另外，首波文宣小物已整備完成，本週就會亮相。

    黨內人士表示，面對近期假借大罷免分化民進黨的新聞，黨中央一律冷處理，是為了團結所有力量，並抱屈說，黨主席賴清德、林右昌從一階罷免開始，默默投注大量心力，卻「只能做、不能說」。試想，民進黨一邊被藍營指控主導大罷免、一邊又被批評支援不夠積極，這兩件事怎麼可能同時發生？

    該人士說，如果黨中央站穩「協助者」的策略是錯誤的，如何取得藍綠卅一：○的成績？黨中央堅持將榮耀歸於罷團、不居功，正是為了集結社會各界、全部愛國的力量，目標只有一個，讓不適任的國民黨立委退場。

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