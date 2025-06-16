６藍委昔得票率過半 今仇恨值超高

６藍委高得票率及罷免高達成率對照表

2025/06/16 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免三階戰線準備展開，中選會將於廿日召開例行委員會審定首波罷免案。盤點本次面臨罷免的卅一位國民黨立委中，徐巧芯、羅廷瑋、傅崐萁、王鴻薇、羅智強、洪孟楷等六人，皆在二○二四選舉中以過半得票率勝出，卻在罷免二階連署成為高達成率的被罷對象，公民團體認為，此結果反映選民對傅崐萁集團的不滿，已跨越傳統藍綠政治版圖。

指選民對傅集團不滿

民團：跨越藍綠版圖

檢視去年立委選舉結果，台北市第七選區徐巧芯以五十二．六二％得票率勝選，領先民進黨許淑華將近八個百分點；新北市第一選區洪孟楷除了以十五萬餘票拿下全國第一高票，更以五十八．七一％得票率勝出，大幅領先民進黨何博文近廿個百分點；台中市第六選區羅廷瑋以五十二．一％擊敗民進黨江肇國，領先逾七個百分點；至於花蓮縣傅崐萁、北市第三選區王鴻薇、北市第六選區羅智強等三人，皆處於藍營優勢選區，也都逾五成得票率勝選。

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不過，以二階連署份數與法定門檻的達成率交叉比對後發現，罷免徐巧芯連署達四萬一二○一份並以一七五％拿下全台達成率第一；洪孟楷則以五萬四八八八份拿下全台連署份數冠軍，達成率為一四二％。其餘人等的達成率依序為，羅廷瑋一六九．三％、傅崐萁一六九％、王鴻薇一六五％、羅智強則為一五六％。

二階連署皆高達成率

公督盟執行長張宏林受訪指出，罷免制度主要是用來反制高仇恨值的民意代表，二○○八年立委席次從原先的二二五席減為一一三席時，其單一選區的選制設計是為了避免偏鋒，促進往「中道」的候選人出線；不過，國民黨從第十一屆開始的操作反而打破此慣例，在法案、問政等出現許多爭議。

張宏林認為，自國民黨主席朱立倫、國民黨立院黨團總召傅崐萁時代起，國民黨所犯下的失誤、粗暴運作都使人民對其厭惡值提升，自然催出選民以罷免方式來反制國民黨。罷免的前三階段，基本上是依據被罷免者的厭惡程度有多高，被罷免成功機率就會越大，而罷免後的補選則會回歸理性，來檢視補選候選人的適格程度。

經民連智庫召集人賴中強也說，此現象反映選民對傅崐萁集團的不滿，已跨越了傳統藍綠政治版圖，原本的藍營支持者也對這些國民黨立委的表現感到不滿。他列舉，過去的公教人員、知識藍等選民無法接受徐巧芯比中指，以及由曾經涉及財經犯罪的傅崐萁來領導國民黨團。

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