中選會：查對期未收補件公文 不代表過門檻

中選會昨表示，在查對期限內未收到補提公文，不代表已通過門檻，中選會廿日審定後，將通知未過門檻案件領銜人補提。（資料照）

2025/06/16 05:30

〔記者林哲遠、歐素美／綜合報導〕大罷免將進入三階投票，卅一件國民黨立委罷免案查對期限陸續截止，迄今已有十六件國民黨立委、一件縣市長罷免案未獲補件通知。中選會昨表示，在查對期限內未收到補提公文，不代表已通過門檻，中選會廿日審定後，將通知未過門檻案件領銜人補提。

罷團評估顏寬恒、江啟臣仍需補件

中選會預定在廿日召開委員會議。至昨天為止，傅崐萁、黃建賓、涂權吉、鄭正鈐、葉元之、牛煦庭、魯明哲、萬美玲、江啟臣、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、李彥秀、顏寬恒、楊瓊瓔、丁學忠等國民黨立委罷免案查對期限已截止；儘管，中選會尚未通知需補件，但部分罷團包含罷免顏寬恒、江啟臣等團體評估仍需補件，呼籲民眾盡快連署，以確保進入三階投票。

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據罷團送件日推算四十天查對期，截至昨晚完成查對罷免案共廿一件，包括廿件罷免國民黨立委案，以及停職中新竹市長高虹安罷免案；但其中罷藍委游顥、呂玉玲、馬文君、邱若華等四案已進入補件程序。

台中市第四、五、六、八選區罷免藍委皆於五月五日送件，外界認為，依選舉罷免法規定，送件審查四十天內應通知是否補件，質疑台中市選委會違法未通知。台中市選委會則表示，市選委會已於六月十三日將查對結果函送中選會，中選會將於六月廿日召開委員會議審議並宣布罷免案查對結果，這是「中央選委會的權責」。

對此，中選會表示，「選罷法」並無所謂在查對期限內未收到補提公文，即代表已經通過門檻，該法也無規定補提應在四十天內通知。

至於罷免團體如何得知是否需要補件？中選會回應，若地方選委會依法依規有事先徵詢中選會委員過半同意，會先就未過門檻者通知各該罷免案領銜人補提，並於本月廿日辦理追認，或是廿日審定後通知未過門檻案件領銜人補提。

中八罷團「一罷擊臣」表示，至今未收到補件通知，罷團在收到補件公文前，會持續衝連署書，用一二五％估算，應補件數目前還有一五○○份左右的缺口。

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