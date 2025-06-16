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    新北雙和罷團遊行 拚三階決戰

    雙和罷團昨發起遊行，宣布罷免第三階段全面啟動，呼籲罷免票一張不能少。（記者陳奕劭攝）

    雙和罷團昨發起遊行，宣布罷免第三階段全面啟動，呼籲罷免票一張不能少。（記者陳奕劭攝）

    2025/06/16 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕藍委大罷免即將進入第三階段的投票熱戰，發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的「雙和罷團」昨天舉行遊行，宣布啟動第三階段的罷免行動，號召更多志工及支持者站路口、深入大街小巷宣傳，爭取每一張贊同罷免的選票。

    對此，林德福、張智倫都回應「尊重」。兩人表示，問政及為民服務的成績，有信心獲得多數選民的認同，會勤跑基層並推動福國利民的法案，呼籲選民踴躍投下「不同意罷免」票。

    「雙和罷團」昨天在中和區四號公園集結，近百名志工組成遊行隊伍，手舉「翻轉雙和」、「同意罷免，記得投票」、「罷免投同意，監督更有利」、「罷免不成功，台灣將送中」等看板標語，所到之處獲得許多民眾比出大拇指或Ｖ型手勢，表達支持之意。

    「雙和罷團」陸戰隊隊長Kevin指出，雙和已有六萬五千位公民簽署罷免連署書，每份都代表對兩位藍委的控訴，即將進入最後的三階決戰，罷團將跨出同溫層、擴大觸及率，爭取更多的雙和選民支持。

    Kevin說，他們在四號公園、仁愛公園、永和國父紀念館、頂溪捷運站的路權都被不明團體事先借走，七月起將更換據點，會在各交通要道站路口並深入大街小巷宣傳，訴求「翻轉雙和就從同意罷免開始」。

    雙和選區的民進黨市議員張維倩、許昭興、張嘉玲也到場聲援表示，很多台灣人民都擔心變成下一個香港，罷免是台灣的生存戰，民進黨會全力支援備戰。

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