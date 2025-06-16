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    民主行動隊 赴縣府前喊話》本土政黨籲花蓮人勇敢罷傅

    中選會昨表示，在查對期限內未收到補提公文，不代表已通過門檻，中選會廿日審定後，將通知未過門檻案件領銜人補提。（資料照）

    中選會昨表示，在查對期限內未收到補提公文，不代表已通過門檻，中選會廿日審定後，將通知未過門檻案件領銜人補提。（資料照）

    2025/06/16 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕多個本土政黨與社團成立「民主行動隊」，首站前往花蓮展開兩天一夜宣講活動，昨赴花蓮縣政府向民眾喊話「勇敢投出同意罷免票」，時代力量黨主席王婉諭出示一張國民黨立委傅崐萁的豪宅照片，她質疑這不是民選公僕的住所，而是一座封建王朝的宮殿；花蓮縣議會藍營黨團反批「作秀」，認為罷團應把精力投入救災、振興及關懷民生議題。

    王婉諭表示，她和「民主行動隊」的夥伴一起去看傅崐萁的豪宅「九五至尊」，這座宅邸就像一個錯置在鄉野間的行宮，大門上赫然寫著：「The Fu House」（傅宅），彷彿昭告這不是民選公僕的住所，而是一座封建王朝的宮殿。

    縣議會國民黨團批作秀

    王婉諭認為，擁有豪宅、坐擁財富不是原罪，但是作為一位民選公職人員，甚至多次聲稱自己擔任縣長時「薪水全捐」的政治人物，如何從這片平房中蓋出浮誇的宅邸？裡頭堆滿高級禮盒，加上他和妻子徐榛蔚合計擁有超過卅多個銀行帳戶，錢從哪裡來？傅崐萁不是在擔任公職，而是對國家進行計畫性破壞，是把立法院當作籌碼、把台灣當作棋子的「買辦」政客。

    台灣基進主席王興煥批評，傅崐萁家族對台灣、花蓮的統治是禍害，「民主行動隊」決定直搗黃龍，到縣府控訴傅崐萁跟徐榛蔚夫妻一起禍害花蓮跟台灣，「傅氏王朝」在花蓮長期統治，雖然大家對於罷免不是那麼有信心，但一定要拚。

    民主行動隊首站選擇從立院國民黨團總召為首的花蓮起跑，之後會到全台各地宣講，希望串起各地罷團的連結，守護台灣的民主自由和台灣人的權益。

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