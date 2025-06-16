直播高虹安反罷活動 竹市府違行政中立挨轟

2025/06/16 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職的新竹市長高虹安確定被罷免進入三階投票，民眾黨主席黃國昌昨與高虹安及國民黨立委鄭正鈐在竹市站前廣場舉辦反罷免造勢活動，新竹市政府的官方臉書粉專竟直播現場活動。市議會民進黨團痛批市府公然用市政府資源反罷免，除違反行政中立，也要求代理市長邱臣遠說清楚，相關局處首長應下台負責，同時黨團也蒐證向相關單位告發。

綠要求局處首長下台 蒐證向相關單位告發

市府表示，昨天火車站前活動因廠商操作不慎，誤將非市府活動直播在市府臉書，市府人員約在直播開始後五分鐘發現，並即時中止及撤除該則貼文，對此深表遺憾與歉意。

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市府：廠商操作不慎

新竹市雙罷免總部發言人林志潔也說，市府此行為已違反行政中立法、刑法圖利罪、選罷法及利益衝突迴避法。市府負責的局處首長恐怕難逃上述四項違法，雙罷總部已持續蒐證，且會向各單位告發，除籲各單位徹查，更號召市民罷免貪污圖利，濫用公家資源的高虹安與鄭正鈐。

罷團：市府涉違四法

市議員曾資程譴責民眾黨的寄生文化與行為，一定追究相關責任，至少要有負責的局處首長下台，同時要跟市民道歉。議員劉康彥也批，高虹安、邱臣遠真的是「亂來，不演了」！行政不中立到這種程度，市府的行為不是保安列車，而是市政失速列車。

議員劉崇顯也批，用市府的公務資源直播特定政黨的政治活動，這在竹市是前所未聞的行政不中立劣行，究竟是誰授權做此事？邱臣遠應出來說清楚。

民進黨團痛批，市府違反行政中立行為已非首次，過去就多次接獲檢舉，包括宮廟及流水席擺放印有停職中的高虹安市政文宣摺頁，高虹安本人更頻繁出席各社團及市府相關活動致詞及宣講，頻踩行政中立底線，黨團將持續向監察院及政風單位告發市府的違法行為。

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