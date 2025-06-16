府方人士︰賴派潘孟安訪美 隱含台美戰略布局

總統府秘書長潘孟安6月初率團赴美國，出席阿拉斯加永續能源會議並發表演說。（資料照，總統府提供）

2025/06/16 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕正值台美對等關稅談判之際，總統府秘書長潘孟安六月初應邀率團赴美國出席阿拉斯加永續能源會議並發表演說。府方人士透露，賴總統派總統府幕僚長領軍出訪實屬罕見，展現賴總統對此行的高度重視、天然氣合作背後隱含的戰略布局、深化台美友好互動共三大意義。

台灣已於三月與美方簽署意向書，正面表達對阿拉斯加LNG專案及相關輸氣設施的高度關注；接獲美方邀請後，賴總統即指示潘孟安親自率團赴美。潘也與美國多位閣員、阿拉斯加州長及其他夥伴國官員等，實地考察極地能源基礎建設。

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府方人士透露，歷任秘書長代表總統及政府獨自率團出訪相當少見，日韓等與會國都派高階官員出席這次會議，賴總統派府幕僚長領軍，展現對這項任務的高度重視與謹慎應處。

府方人士認為，此行也隱含天然氣合作背後的戰略布局，潘孟安在演說時強調「穩健的台美關係、和平穩定的台海，是印太區域乃至全球和平、穩定與繁榮的基石」，美台日韓在內的民主國家陣營應透過強化能源夥伴關係，共同確保第一島鏈區域安全與和平穩定。

在深化台美友好方面，府方人士說，潘孟安此行應邀實地考察當地能源關鍵基礎建設，並分別與美國高層官員會晤，就台美雙邊能源合作及經貿議題交換意見。

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