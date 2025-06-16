邀在野領袖18日國安簡報 賴全程與會

賴清德總統昨出席長老教會來台宣教160週年感恩禮拜時指出，台灣面臨中國併吞的威脅，唯有團結一致才是致勝關鍵。（記者王榮祥攝）

2025/06/16 05:30

出席長老教會禮拜 賴︰抗中威脅 唯有團結致勝

〔記者林欣漢、陳昀、王榮祥／綜合報導〕賴清德總統日前責成國安團隊規劃向國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌進行「重要國安情勢簡報」，總統府秘書長潘孟安昨與國民黨秘書長黃健庭通話溝通十八日簡報細節；據規劃，賴將全程參與國安簡報，簡報結束後也有綜合討論環節。

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對此，總統府僅表示，總統已責請潘孟安持續溝通協調，期盼最終獲兩黨正面回應。

對於潘孟安致電溝通一事，黃健庭表示，國民黨的訴求包括賴總統全程參與國安簡報、討論議題不限於國安等，並獲得府方正面回覆。

黃健庭︰朱立倫正面看待

黃健庭指出，府方表示有注意到國民黨主席朱立倫公開講話，原則上總統會全程參加；而簡報結束後，也會有綜合討論時段，各界關心的議題都可以在該時段提出討論。黃強調，如果經過溝通，彼此提出的訴求都可以都得到答覆，就能讓十八日的會面順利進行，朱立倫對此也是表達正面看待的立場。

根據規劃，賴邀約國、眾兩黨主席十八日上午九時到府進行國安簡報，由國防部、兩岸、外交、國安局等四機構進行國安簡報，結束後進行綜合討論、意見交流。

此外，賴清德昨出席台灣基督長老教會來台宣教一六○週年紀念感恩禮拜時指出，當前台灣面臨許多挑戰，尤其是中國併吞的威脅，宗教的團結精神越來越重要，唯有團結一致，才是致勝關鍵。

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