美前太平洋司令︰中國2027犯台是口號

前美軍太平洋司令布萊爾（資料照）

2025/06/16 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國持續強化軍事實力，前美軍印太司令戴維森曾於美國國會示警，中國對台威脅可能在二○二七年以前顯現；但前美軍太平洋司令布萊爾近日在台受訪表示，二○二七年並非決定性時刻，「二○二七」與其說是計畫，不如說是「口號」。

日前中國「山東號」與「遼寧號」兩艘航空母艦於西太平洋進行活動，穿越第一島鏈、觸及第二島鏈。布萊爾認為，中國現在所做是「艦砲外交」，藉由把大型軍艦開到第二島鏈外，對台灣、日本、美國施壓，要求做出政治讓步；如果現在是敵對狀態，這些軍艦早就會被擊沉。

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上週來台參與兵推的布萊爾受訪指出，二○二七年雖然是中國共產黨建軍百年，「但這個時間點與其說是（犯台）計畫，不如說更像一個口號」。美台確實需要關注解放軍發展，並且持續提升軍事實力、維持嚇阻力，但二○二七年不會是一個決定性的時刻。

布萊爾︰美台提升軍力 戰爭爆發的機率會變小

布萊爾認為，如果台灣持續採取部署近岸、濱海作戰的自主無人載具，加上美國持續研發極音速飛彈等先進武器，美、台在二○二七年仍可維持整體軍事態勢的有利平衡。

布萊爾強調，由於中共政權建立於「完成統一、結束內戰」的承諾上，一旦武力犯台失敗，恐動搖共產黨在中國的執政地位，因此，美國與台灣都必須提升軍事實力，在軍力夠強的情況下，戰爭爆發的機率會變小。

布萊爾認為，儘管解放軍軍力擴張相當可觀，但仍不足以突破台灣防禦，更不用說要在有美國支持的情況下實際攻下台灣。

不過，布萊爾點出，台灣軍隊面臨與中國解放軍相同的缺乏實戰問題，台灣軍方訓練、演習的多樣性相對不足，且並未展現出像其他受大國威脅的小國一般的緊張感，反而有中國不會打來、美國一定會協防等心態，極其危險。

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