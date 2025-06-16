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    首頁　>　政治

    馬︰台灣民眾渴望兩岸「和」與「合」╱陸委會批身為卸任元首 卻呼應統戰

    前總統馬英九於海峽論壇大會致詞。（馬英九基金會提供）

    前總統馬英九於海峽論壇大會致詞。（馬英九基金會提供）

    2025/06/16 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九昨日出席海峽論壇時說，中國五千年歷史，合久必分，分久必合，台灣民眾渴望兩岸朝向「和」與「合」方向。陸委會痛批，馬身為卸任國家元首，在與中方人士會面及「海峽論壇」中，呼應中共一中原則的九二共識政治主張及統戰操作。

    中國全國政協主席王滬寧在會前會見馬英九。王指稱，「馬英九先生」素有民族情懷，認同兩岸都是中國人，堅持九二共識，反對台獨，島內愛國統一人士，持續為實現國家統一民族復興努力。馬則說，期盼兩岸在「九二共識」、「反對台獨」的基礎上，進一步深化合作，用交流取代對抗。

    對此，陸委會表示，海峽論壇是中共對台統戰平台，已是國人公認事實，馬前總統身為卸任國家元首，在與中方人士會面及「海峽論壇」中，呼應中共「一中原則」的「九二共識」政治主張及統戰操作，完全與台灣人民對兩岸關係認知、維持現狀的立場大相逕庭、自失立場，陸委會深表遺憾。

    陸委會指出，任何赴中參加交流活動，應維護國家主權尊嚴及台灣民眾利益。對於中共當局一再對台複合性施壓、統戰滲透及不願正視中華民國存在事實的負面作為，並未看到馬前總統對於這些國人關切事務表達嚴正立場。

    學者︰馬是中共最大在地協力者

    台灣大學政治系副教授陳世民受訪批評，馬英九當過中華民國總統，一個領著國民納稅錢的卸任元首，去中國的所作所為，都是在配合中共要消滅中華民國，已然成為中共在台灣最大的在地協力者，令人感到遺憾。

    成功大學政治系教授洪敬富質疑，馬擔任過中華民國總統，被中共「招降」利用對台統戰，出席海峽論壇沒有給台灣帶來和平，也沒有讓中國停止軍機艦擾台，不是對等尊嚴的交流，而是第四次訪中當統戰樣板。

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