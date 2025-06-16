自由日日Shoot》馬赴中誇習近平「發展兩岸和平」 立委︰討好中共 傷害台灣人情感

前總統馬英九（左）昨會晤中國全國政協主席王滬寧（右）。（馬英九基金會提供）

2025/06/16 05:30

〔記者陳政宇、林欣漢／台北報導〕前總統馬英九昨天會晤中國全國政協主席王滬寧，提及台灣民眾渴望兩岸朝「和」與「合」方向，並稱他對中國國家主席習近平在兩岸和平發展上的努力「印象深刻且感動」。民進黨立委批評，馬英九明知解放軍加劇對台軍事打壓，竟為討好中共而傷害台灣人的情感，已成為國民黨面臨大罷免的「豬隊友」。

「國民黨面臨大罷免 馬成豬隊友」

馬英九赴福建廈門出席海峽論壇，會前與王滬寧會面。馬致詞時特別感謝王的邀請，並表示，去年四月他第二次訪問中國大陸時，在北京人民大會堂與中共中央總書記習近平會面，習對兩岸和平發展的努力，以及對兩岸青年未來的關切，都讓他「印象深刻且感動」，也請王代他轉達對習的問候。

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馬英九表示，台灣民眾渴望兩岸朝向「和」與「合」的方向，他衷心期盼兩岸在「九二共識，反對台獨」的基礎上，進一步深化合作，用交流取代對抗，用協商取代衝突，盡一切可能避免戰禍，共同致力振興中華，才能讓彼此有更安全、更美好的未來。

馬英九強調，他相信透過文化的交流，不僅能夠拉近彼此距離，也能讓更多年輕一代從中華文化的精髓中，找到對國家民族的認同與連結。

馬英九也在海峽論壇致詞時表示，任何政治力量，都無法打壓或阻止兩岸民間的真誠往來，更無法阻斷兩岸中國人同根同源的自然情感。只有堅持兩岸和平發展，在「九二共識，反對台獨」的共同基礎上，深化合作，共謀未來，兩岸才能創造出和平雙贏的局面。兩岸的青年交流是兩岸關係發展關鍵，兩岸的青年就是兩岸未來的希望。

立院民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，馬明知中共對台灣的軍事打壓日益頻繁、激烈，仍說出對習近平發展兩岸和平「感動」，讓她無限感慨。馬是這次海峽論壇最大咖的統戰工具人，無論是為其個人急切想得到的政治勳章，或是為了獲得中共更高的青睞，因此討好地說出中方想聽的話。

吳思瑤強調，對國民黨所面臨的大罷免而言，馬英九的所言所行將成為「豬隊友」，因為他說的每一句話都在傷害台灣人的情感，也削弱台灣人對於國民黨的信任。

民進黨團副幹事長林楚茵直言，台灣現在的大罷免公民行動，核心命題正是讓成為中國在台協力者的立委、政治人物消失，當藍營縣市長都不願出席統戰活動，只剩馬英九願意照著劇本演、討中共開心，這種毫無靈魂的失敗演出，只會讓台灣人更加厭惡，被當笑話看而已。

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