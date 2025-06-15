蔣萬安站台挺李彥秀 罷團︰躲同溫層自誇

台北市長蔣萬安（右二）響應國民黨「愛國者行動」，回防守護李彥秀（右一）等立委。（記者田裕華攝）

2025/06/15 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安響應國民黨「愛國者行動」，回防守護五名同黨立法委員，十四日在國民黨秘書長黃健庭、市議員柳采葳、李明賢、游淑慧陪同下，出席內湖問政說明會「反惡罷、挺優『秀』」。對於外界點名李彥秀是北市藍委大罷免中最危險，李彥秀說，從政廿六年努力做事，相信民眾會做出最好的判斷。不過，罷團「港湖除銹」認為，李不該只躲在自己的同溫層內歌功頌德，而要誠實面對公民的提問。

罷免李彥秀二階連署送件四萬五一八三份，超過法定門檻三萬一八○九份，達成率一四二％，查對期限為六月十五日，中選會六月廿日開會討論。

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國民黨在港湖區有李明賢、游淑慧、闕枚莎與吳世正四名議員，其中，李明賢、游淑慧昨天皆出席，闕枚莎、吳世正則委請辦公室主任參加。

蔣萬安致詞時表示，李彥秀長年在港湖地區深耕，和市府合作密切，感謝李大力支持內湖科技園區，產業發展帶動生活機能便利，協助市府擬定短、中、長期計畫，逐步緩解內科塞車問題。

蔣提李內科政績 何孟樺︰來拆台

但民進黨內湖、南港區議員何孟樺表示，蔣萬安站台提內科交通改善以及緯創投資兩點，為李彥秀政績背書，但交通改善有限，緯創投資也是內科的群聚效應。蔣用這兩點為李彥秀站台，根本是來拆李彥秀的台。

對此「港湖除銹」罷團表示，李彥秀在內湖舉辦問政說明會，席間隻字未提過去一年在立法院所做的惡行，質疑她漠視民意、刻意迴避公民提問，並以最近引發爭議的《兩岸人民關係條例》第廿九條修正案為例，不解為何藍委要連署，除了罷免一途，已無法阻止。

對於外界指稱是大罷免五名藍委中最危險的一員，李彥秀回應，自己是最早為陸戰、空戰預作準備的人，她會用力地跟所有港湖居民溝通，把危機化為轉機。

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