賴士葆反罷掛40看板 綠酸︰比選舉還多

2025/06/15 05:30

蔣萬安陪賴掃市場 議員批藍毀憲亂政 請誰來都一樣

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨反制大罷免啟動「愛國者行動」，台北市長蔣萬安昨日輔選熱戰首戰，前往深藍鐵票區，陪同國民黨籍立委賴士葆掃景美市場。賴士葆也透露，將陸續刊出四十面看板反罷。對此，民進黨大安、文山區議員王閔生說，國民黨自己毀憲亂政自食惡果，請誰來都一樣，且賴士葆選舉恐都沒掛到四十面看板，顯見真的有感受到民意衝擊。罷團「文山退葆」說，罷團掛看板數度遇到廠商、屋主不敢協助問題，但不會放棄，將持續透過各種方法找掛看板點。

請繼續往下閱讀...

賴：爭取捷運經費 獲市長肯定

罷免賴士葆二階送件三萬四○四○份，達成率一三七％，中選會預計六月廿日召開會議審查。

賴士葆表示，先前已找前中廣董事長趙少康、前台北市長郝龍斌一起掃市場，昨天是蔣萬安第一場，蔣剛結束總質詢就來幫忙，非常感謝，市長前來對於催動投票率也有很大幫助；他也透露，有民調顯示台北市藍軍最想看到蔣萬安輔選。文宣部分，這次會掛兩類看板，一種是蔣萬安肯定他爭取捷運經費，另一種則是「惡質政府惡罷優質立委天理難容」，陸陸續續將掛上四十面看板。

對此王閔生接受記者訪問時表示，此次罷團兩階段辛苦走來，為何能夠進入第三階段，就是因為藍白在立院毀憲亂政，才會掀起民怨，賴士葆自己沒有做好立委的本分，找誰來都一樣，藍白是自食惡果。

王閔生；賴有感受到民意衝擊

他也透露，過去賴士葆在選舉時，可能都不會掛到四十面之多的看板，顯見賴真的有感受到民意的衝擊、反彈，後續民進黨也會持續協助罷團刊登廣告文宣等，讓支持罷免的民眾知道何時該出來投下同意票。

文山退葆表示，賴士葆要掛多少面看板是他家的事，雖然罷團數度遇到看板廠商、屋主不敢協助上架的情形，但不會放棄，將持續透過各種方法尋找地點，預告未來還會有其他招數，「先讓他（賴士葆）開心一下，過一、二週他就知道了」。

蔣、賴掃街被嗆 罷團︰剛好而已

對於昨日掃街，有民眾去嗆蔣萬安、賴士葆，文山退葆說只是「剛好而已」，對比罷團在一階、二階時，遇到反對陣營支持者的恐嚇威脅、謾罵侮辱，一句「大罷免大成功」有很過分嗎？不理智且不具正當性的是誰？大罷免讓世界看清國民黨與共產黨的真面目和目的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法