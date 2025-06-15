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    暫緩以色列打工計畫 外交部：依情勢滾動式調整

    外交部昨進一步說明，本月一日發布實施台以度假打工計畫，是依據當時相關旅遊警示等級，包括韓、紐、澳等與以色列簽有協定的國家也維持計畫實施，但現已滾動式調升以伊兩國旅遊警示。（資料照）

    外交部昨進一步說明，本月一日發布實施台以度假打工計畫，是依據當時相關旅遊警示等級，包括韓、紐、澳等與以色列簽有協定的國家也維持計畫實施，但現已滾動式調升以伊兩國旅遊警示。（資料照）

    2025/06/15 05:30

    〔記者方瑋立、施曉光／台北報導〕以色列與伊朗衝突急劇升溫，外交部十三日宣布暫緩執行台以度假打工計畫，同時將日前推廣該計畫的社群貼文刪除，遭質疑「默默刪除」。外交部昨進一步說明，本月一日發布實施台以度假打工計畫，是依據當時相關旅遊警示等級，包括韓、紐、澳等與以色列簽有協定的國家也維持計畫實施，但現已滾動式調升以伊兩國旅遊警示，並適時發布說明，絕非如外界所傳「默默刪文」。

    國民黨昨質疑，目前中東烽火四起，各國如臨大敵、緊急撤僑，外交部上週才宣傳「鼓勵台灣年輕人去以色列打工度假」，近日又刪文改公告「因戰爭風險升高，旅遊警示升級、度假打工計畫暫緩」。國民黨譴責外交部荒唐決策，要求出面說清楚。

    外交部為擴大我國青年與國際接軌，多年來積極推動與其他國家洽簽度假打工協議，期透過相關體驗及交流，提升我國青年國際觀及全球競爭力。本月一日發布相關社群貼文推廣台以合作計畫。

    然而，以色列十三日攻擊伊朗軍事設施，且進入全國緊急狀態並關閉領空等局勢，因應區域緊張情勢急速升高，外交部即刻調升以色列及伊朗的旅遊警示等級，並暫緩執行台以度假打工計畫。

    至於刪除相關社群貼文後挨轟「默默刪除」，外交部澄清，因應區域情勢急速變化致安全風險提高，外交部依據作業程序，滾動式調升以色列與伊朗兩國旅遊警示等級，交通部觀光署亦同步調整資訊；外交部持續密切關注區域情勢動態，並為國人提供最即時且正確資訊，適時發布相關說明，絕非如外界所述「默默把文刪除」。

    外交部強調，未來也將持續依照情勢變化，適時向國人報告此區域最新資訊及我方因應作為。

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