灰色地帶衝突 學者：模糊戰爭、和平界線

海洋大學海洋法政學士學程助理教授楊名豪昨於台灣國際法學會演說指出，台灣周遭海域已成「灰色地帶衝突」的高風險區域，而美國及其盟友專家編纂的新興海上衝突法規框架手冊，其中列入台海周遭實際案例，如灰色地帶行動、海上民兵、情報蒐集與海纜破壞等問題。（美聯社檔案照）

2025/06/15 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕中國解放軍對台海空灰色襲擾頻次遽增，海洋大學海洋法政學士學程助理教授楊名豪昨於台灣國際法學會演說指出，台灣周遭海域已成「灰色地帶衝突」的高風險區域，而美國及其盟友專家編纂的新興海上衝突法規框架手冊，其中列入台海周遭實際案例，如灰色地帶行動、海上民兵、情報蒐集與海纜破壞等問題。

楊名豪昨於台灣國際法學會表示，從東海釣魚台主權爭議、台海中線默契瓦解、金馬水域頻繁灰帶襲擾、台灣東部海域中國研究船活動，到南海執法擴權等，顯示灰帶衝突已在台灣周邊海域成為慢性、持續性的存在。中國透過軍事、非軍事乃至準軍事方式，在避免觸發傳統戰爭門檻同時，逐步達成戰略目標，對當前國際法體系構成挑戰。

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法律與執法體系 須調整應對

他表示，灰色地帶行動的模糊性與低烈度特徵，已動搖傳統戰爭與和平之間的二分界線，相關法律與執法體系有必要加以調整。對此，美國及其盟友專家編纂的新興海上衝突法規框架「紐波特手冊」提供一項制度性的整理與回應。楊說明，此手冊自二○二三年第一版發表後迅速於今年改版，並納入深度討論包括台海周遭實際案例，如灰色地帶行動、海上民兵、情報蒐集與海纜破壞等問題。

楊名豪指出，中國透過「切香腸」策略改變現狀，台灣面臨極高的灰帶衝突風險，未來類似事件將可能成為新型態軍事衝突的導火線，傳統國際法架構處理這類衝突已顯現侷限，面對中國持續法律戰、認知戰與灰色地帶作為，台灣必須思考如何強化法律制度與制度韌性。

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