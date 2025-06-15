中國斷纜輪船長判刑3年 學者：效仿歐盟推全週期海纜韌性計畫

中國權宜輪「宏泰五十八號」拖斷台澎三號海底電纜，造成通訊受阻，船長判刑三年。（資料照）

2025/06/15 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕中國權宜輪「宏泰五十八號」拖斷我國台澎三號海底電纜，造成通訊受阻，船長判刑三年。學者昨呼籲，政府應汲取歐盟經驗，推動涵蓋預防、偵測、應對與嚇阻的「全週期」海纜韌性行動計畫，以因應來自中國日益嚴峻灰帶襲擾的挑戰。

預防、偵測、應對與嚇阻

海洋大學法政學院教授江雅綺昨於台灣國際法學會指出，從「馬祖斷纜」以降，台灣海纜接連遭破壞，凸顯既有法律與管轄制度的多重困境。她說，海域的分類與法律適用，是依國際公約標準，從內水、領海、鄰接區、專屬經濟區到公海，司法管轄權程度遞減。例如海纜損毀若發生於專屬經濟區，沿海國僅有「功能性」權利，而非全面、主權性的，若不直接涉及經濟活動本身，或破壞行為並非出現於我設施本體，未必能主張司法管轄權。

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江以宏泰五十八號為例表示，即使案發於我國領海，具完整司法管轄權，但除非當場抓到破壞海纜，事後登船、搜查、調閱紀錄，只能靠間接證據拼湊真相，例如航跡、錨放角度、機械操作紀錄等，在實務上若非現行犯，要在證據標準上達到「故意破壞」，確實很難。

江雅綺強調，台灣可借鏡其他國家經驗，歐盟今年二月提出「海纜安全行動計畫」，分為預防、偵測、應對與復原、嚇阻與究責四大面向，特別是第四點與法律責任、國際合作相關的「嚇阻」，對台灣具高度參考價值，更凸顯出跨國合作、資料共享和監控聯防的關鍵性。

江雅綺說，面對中國以權宜輪等非傳統手段頻繁侵擾我海纜安全，台灣現所擁有的人力、資源與管轄權皆有限，其實處於「高度不對稱」狀態，應效法歐盟推動「全週期」韌性架構，提升國安防禦能量。

世新大學法律學院教授翁逸泓另建議，政府應從預防、行政、偵測及公私部門資訊共享四步驟，針對加強跨區合作、整體防護、制度強化及最重要的全民防衛意識等四面向著手加強，同時效仿歐盟「關鍵基礎設施韌性指令」，從行政架構將此議題提升至「國安戰略層級」，才能比仰賴單一部會、立法進度更有效率。

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