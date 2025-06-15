中方祭12項措施助陣海峽論壇 陸委會：名為惠台實則磁吸台資

第17屆海峽論壇15日中國廈門登場，中國13日公布建設福建為兩岸融合發展示範區12項金融惠台措施。圖為去年海峽論壇。（資料照，圖取自國台辦旗下《中國台灣網》）

2025/06/15 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕第十七屆海峽論壇大會今於中國廈門登場，中國十二日即公布建設福建為兩岸融合發展示範區的十二項金融惠台措施，包括推動更多符合條件的福建台資企業在中國上市，允許福建省內銀行為台灣民眾在當地購房辦理「跨境人民幣收付」業務。對此，陸委會批，以「惠台」為名，企圖磁吸台灣資金赴中投資發展。

提醒國人中國經濟下行 應注意相關風險

十二項措施聚焦四大面向，包括「優化兩岸共同生活圈金融生態、服務台資企業登陸建設」、「支持在福州、廈門、泉州展開跨境貿易高水準開放試點」、「支持資本項下跨境投資融資便利化」、「加強金融監管、有效防範化解金融風險」等。

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以「支持資本項下跨境投資融資便利化」為例，其中一項措施為支持海峽股權交易中心「台資板」創新升級，加強與新三板合作對接，「推動更多符合條件的福建優質台資企業在中國上市」，鼓勵更多台資企業參與中國金融市場發展。

在優化金融生態方面，台灣民眾在當地購房，將允許金融機構開展跨境人民幣收付款和境內支付業務，提供更多便利性。在支持福州、廈門、泉州開展跨境貿易高水準開放試點方面，包括便利經常專案外匯資金收付、支持銀行優化新型跨境貿易結算等措施。

對此，陸委會指出，中國經濟下行陷入通縮疑慮，房地產市場衰退爆雷、投資環境惡化，大量住宅與商業大樓長期閒置，此次福建推出購屋跨境匯款及投資融資便利化等單方面措施，企圖磁吸台灣資金赴中投資發展，以「惠台」為名，實則解決中國房地產崩盤及經濟情勢不佳問題。

陸委會表示，中國發布十二項所謂「金融惠台措施」多是既有措施或既有措施之強化，一直以來福建不斷推出兩岸融合措施，但台灣民眾與企業受益有限，難達所謂統戰效果，再次提醒國人應注意相關風險。

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