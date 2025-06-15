賴總統指示國防部等五機構 向朱黃國安簡報

據指出，由於向在野政黨領袖進行國安簡報是為我國首次，為示尊重，賴總統也將親自迎接至總統府內。（資料照）

2025/06/15 05:30

將親迎藍白黨魁 簡報結束後進行綜合討論

〔記者劉宛琳、陳奕劭、蘇永耀／綜合報導〕賴清德總統於今年五二○表示將由國安團隊規劃，向國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌進行「重要國安情勢簡報」。目前正由總統府秘書長潘孟安銜命與藍白兩黨聯繫溝通，總統並指示由國防部、國安會、國安局、陸委會、外交部等五機構，向在野黨魁進行國安簡報，結束後進行綜合討論。

據指出，由於向在野政黨領袖進行國安簡報是為我國首次，為示尊重，賴總統也將親自迎接至總統府內。

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朱：朝野一起解決問題 不是聽訓

針對簡報安排，朱立倫昨出席「反惡罷、戰獨裁」新北市淡水場政策說明會受訪時說，國民黨秘書長黃健庭已正面答覆潘孟安，雙方幕僚這兩天相約見面，希望有正面進展；朱說，希望朝野一起面對問題、解決問題，朝野對話不是總統來訓話，希望創造朝野共同為台灣打拚的氣氛，過程中不要有任何政治陰謀與算計。

國民黨立委許宇甄則認為，這場會談原本是凝聚國家共識、推動民主治理的重要契機，國民黨也表達願意出席。但所謂「國安簡報」究竟談什麼？是否僅聚焦於軍購與兩岸關係？台灣面臨美國高關稅壓力、能源政策錯誤、少子化、低薪、產業缺工、貧富差距擴大等一連串重大國政挑戰，這些攸關民生與國力議題，是否納入討論？若會議僅以「區域風險」為名，實則行「對在野黨訓話」之實，根本缺乏誠意，也失去對等與民主的本質。

對於在野方面表達希望議題不限國安領域，相關人士指出，總統在五二○談話已表達，這是一場國安簡報。期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能以國家利益為優先，守護國家安全為前提，在「相同的事實基礎」上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

規劃18日進行 府：靜候兩黨回應

相關人士並說，目前中國對台威脅與國際情勢均有諸多變化，國安簡報目的盼能攜手面對國家各項挑戰。

至於目前聯繫情況，府方人士重申，靜候兩黨回應後適時對外公開說明。

根據規劃，賴總統邀約十八日（週三）上午九點到府進行國安簡報，總統親自迎接後，由國防部、國安會、國安局、陸委會、外交部等五部會進行國安簡報，結束後並進行綜合討論。

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