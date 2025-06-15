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    大罷免 增8藍委進三階 中選會週五審定

    台灣基進、綠黨、時代力量、歐巴桑聯盟20多人昨到傅崐萁「花蓮王宮殿建築群」拍照打卡，希望花蓮人站出來下架傅崐萁。（記者花孟璟攝）

    台灣基進、綠黨、時代力量、歐巴桑聯盟20多人昨到傅崐萁「花蓮王宮殿建築群」拍照打卡，希望花蓮人站出來下架傅崐萁。（記者花孟璟攝）

    2025/06/15 05:30

    〔記者李文馨／台北報導〕卅一件國民黨立委罷免案查對期限陸續截止，截至昨晚，已有十二件國民黨立委、一件縣市長罷免案未獲補件通知，預料挺進三階投票。除先前確定傅崐萁、黃建賓、涂權吉、鄭正鈐，昨天新增包含葉元之、牛煦庭、魯明哲、萬美玲、江啟臣、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等八案，中選會本週五將召開委員會審定。

    罷藍委首波26件 極可能三階投票

    中選會預定在廿日下午召開委員會，在此之前，李彥秀、顏寬恒、楊瓊瓔、丁學忠案查對期限為十五日，羅智強案為十六日，王鴻薇、徐巧芯、賴士葆、洪孟楷、廖先翔、林思銘案為十七日，羅明才案為十八日，張智倫、林德福案為廿一日，但張、林兩案已報中選會，若前述十四位案件查對期限內皆未接獲補件通知，加上截至昨晚已確定的十二位藍委，第一波總計廿六件罷藍委案，都極有可能邁入三階投票。

    投票日 在7月10日至8月19日間

    中選會主委李進勇上週在立法院受訪說，首波預估審查約廿六件罷免案，若當天宣布成案，依法投票時間會落在七月十日到八月十九日間；他另補充，七月廿六日是選項之一，但不確定。

    根據罷團送件日推算四十天查對期，截至昨晚完成查對罷免案共十七件，包括十六件罷免國民黨立委案，以及停職中新竹市長高虹安罷免案。但其中罷藍委游顥、呂玉玲、馬文君、邱若華等四案已進入補件程序；加上二階最晚送件的林沛祥案，查對期限為七月二日，中選會未來將另召開委員會審定這五案能否進入三階投票。

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