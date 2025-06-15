藍營反罷 朱侯趙齊聚力讚洪孟楷

國民黨主席朱立倫昨出席新北淡水政策說明會，呼籲支持者投「不同意罷免」守護洪孟楷。（記者陳奕劭攝）

2025/06/15 05:30

〔記者陳奕劭、盧賢秀、周敏鴻／綜合報導〕大罷免即將進入第三階段的投票熱戰，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、前中廣董事長趙少康等人昨天合體，出席「反惡罷、戰獨裁」在新北市淡水區的政策說明會，呼籲支持者出門投下「不同意罷免票」，共同守護洪孟楷等卅一席藍營立委；朱立倫表示，會團結包括民眾黨的所有反罷免力量，也和立法院長韓國瑜等人一起守護國民黨立委。

對於外界質疑朱立倫發起的「愛國者行動」，事先未與韓國瑜或趙少康討論，朱立倫回應說，彼此都有保持聯繫，感謝韓國瑜到各地為黨籍立委加油打氣，他也會出席趙少康廿一日在台北榮星花園主辦的活動，大家一起團結努力，國民黨會團結所有反罷免的力量。

請繼續往下閱讀...

朱立倫推崇洪孟楷在國會認真問政、在中央爭取地方建設，也勤於地方服務，只因不是民進黨立委就要被罷免，這有天理嗎？若是支持者認為，洪孟楷做得很好，但沒空投票，這樣就慘了，會讓壞人稱心如意，因為只要四分之一的人投票支持罷免，洪孟楷就倒了，所以一定要有更多人出來投下「不同意罷免」票。

趙少康則說，雙北、基隆三市的藍營立委應該區域聯防，他廿一日在台北榮星花園舉辦的「反惡罷團結大會」，會邀請雙北與基隆的藍委出席及三位藍營市長一起來，民進黨已經結合黨、政、軍、特一起搞罷免，國民黨要團結才能抵擋。

朱昨下午也出席「反惡罷、戰獨裁」桃園市觀音場政策說明會，他持續批評「惡罷、亂罷，是鑽罷免制度的漏洞，只要四分之一的人出來投票，就能夠罷免成功」，說穿了，罷免的原因「只因為他們不是民進黨的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法