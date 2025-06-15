為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷韓志工應援台中：全台灣的事

    南罷天志工團尹立率團領軍，啟動巡迴全台應援，昨第一站來到台中市，與民進黨台中市議會黨團、六個選區罷免志工，呼籲選民站出來投「同意票」。（記者廖耀東攝）

    南罷天志工團尹立率團領軍，啟動巡迴全台應援，昨第一站來到台中市，與民進黨台中市議會黨團、六個選區罷免志工，呼籲選民站出來投「同意票」。（記者廖耀東攝）

    2025/06/15 05:30

    〔記者黃旭磊／台中報導〕「罷韓四君子」尹立昨與南罷天Wecare志工應援團，自台中市啟動全台大罷免應援行程，台中六個罷團代表、民進黨立委何欣純及廿多名民進黨議員到齊，上百人集結高喊「大合體、大成功」、「大罷免、大成功」。尹立強調，感謝公民志工無畏颳風下雨、大太陽搜集連署書，鼓勵全台灣愛台人士一起大罷免，「這是全台灣的事」。

    台中市罷團「中二解顏」發言人林宣宏、「中三拒瓔」副發言人、「中四廢翔」發起人杜承哲、「中五斷健」發言人台灣衣美局、「中六敲羅」發言人呱呱、「中八擊臣」罷免領銜人廖芝晏，以及彰化罷免藍委謝衣鳯團隊，上百名志工昨上午趕至忠明南路、五權西路口高舉「同意罷免」旗幟，民進黨台中市議會總召王立任率領廿多席綠營議員，高喊大罷免、大成功口號，展現即將邁入三階罷免投票意志。

    台中還有三區預計需補件

    中選會預計週五召開會議，確定第一波有多少藍委罷免案進入三階投票，罷團估計，台中市還有三個選區預計需補連署書，包括中二選區罷免藍委顏寬恒預計補件三○○○件、中三罷免藍委楊瓊瓔預計補件二五○○份，中八罷免藍委江啟臣預計補件一四○○多份，以中二需補件最多。

    高雄Wecare罷韓志工團由尹立領軍，加上南罷天志工應援團志工Kevin昨從高雄趕到台中，尹立說，目前有卅一件立委罷免案在中選會審查，預計會有廿幾個選區進入三階投票，而二○二○年高雄人以九十三萬九○○○多票罷免前高雄市長韓國瑜，感謝當時全台志工應援成功，「這次大罷免是全台灣的事」，鼓勵全台灣愛台人士一起參與大罷免，大罷免一定大成功。

    何欣純代表綠營發言，強調綠營公職都會站出來做公民團體後盾，並呼籲選民站出來投下罷免「同意票」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播