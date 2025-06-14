立院三讀 前瞻第五期特別預算701億

立法院昨日三讀通過前瞻計劃第五期特別預算案。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/14 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院院會昨日三讀通過前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案，政院原編列軌道建設、水環境建設、綠能建設等多項預算共七○三億○五萬元，立院小刪一億五二三○萬元，改列為七○一億四七七五萬元，全數舉債支應。

原編列703億 小刪1.5億

立法院財政聯席會去年底審查行政院所編列的前瞻建設第五期特別預算案，包括軌道建設五十六億六四一○萬元、水環境建設二一七億九七一○萬元、綠能建設卅一億五七○○萬元、數位建設一二三億九一○二萬元、城鄉建設二二一億四六四一萬元、因應少子化友善育兒空間建設四億七二四四萬元、食品安全建設十三億五千萬元、人才培育促進就業建設卅三億二一九八萬元，歲出所需財源共七○三億○五萬元，全數舉借債務支應。

請繼續往下閱讀...

聯席會審查結果分別減列行政院主管相關計畫預算一八○○萬元、內政部四百萬元、財政部八十萬元、經濟部五七○○萬元、交通部四百萬元、環境部三五○萬元、數位發展部六五○○萬元，合計減列一億五二三○萬元。

立法院十日朝野協商結論與聯席會審查結果一致，並增訂多項通案決議。由於前瞻第五期預算是前瞻建設最後一期預算，立法院要求審計部於一個月內提出進度管控書面報告，以及編列綠能建設的相關部會，若有特殊原因有必要使用大陸地區產品應徵得立法院同意，並於一個月內向立法院財政委員會提出報告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法