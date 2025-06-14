盧秀燕稱法院是執政黨開的 法官協會：對法官潑髒水

台中市長盧秀燕指控法院是執政黨開的，中華民國法官協會聲明反駁，不接受這種為求聲量任意抹黑法院、羞辱法官之言。（記者張瑞楨翻攝臉書）

2025/06/14 05:30

中市府新聞局：不回應

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨籍台中市長盧秀燕十一日針對行政院刪除地方一般性補助款議題表示，她對提出行政訴願的結果不樂觀，因為「現在的法院是中央執政黨開的」；此言引發法界撻伐，中華民國法官協會昨天發表聲明，抗議盧秀燕隨口一句話，把司法踩在腳底、對法官潑髒水，助長社會輕視司法的氛圍，把司法政治化，讓人民不再信賴司法，最終受害最深的還是全體國民；中市府新聞局對此表示，不回應。

法官協會強調，「這頂司法偏頗不公的大帽子」恣意套在全國法官頭上，對每天承受龐大案件壓力，犧牲家庭生活甚至個人健康，兢兢業業的法官，是一種公開羞辱，完全不能接受。

請繼續往下閱讀...

法官協會並指出，各界務必重視「血汗司法」的嚴重問題，包含訴訟案持續增長，法官、書記官等司法人員長期過勞，薪資待遇與工作量極度失衡。

聲明說，訴訟輸贏憑的是證據、講的是法律，法官依據法律獨立審判，不考慮當事人的政治立場，法官從來不是任何政黨的附隨組織，更不是為政治服務的工具人；選舉會有各政黨在朝在野的易轉，但法官捍衛司法獨立決心從未改變，任何政黨的政治人物，輕率以若干訴訟的結果有利於特定政黨，便以偏概全地誤解法官用政治立場決定訴訟勝敗，妄言法院都是為某一黨服務，無視個案判決勝敗理由不同，「就是一種對司法最廉價的踐踏」。

法官協會懇請政治人物停止這樣粗暴的批評，不要把司法當作政治操作的工具，留給司法不受政治干擾的獨立審判空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法