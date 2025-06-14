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    首頁　>　政治

    內政部：入中國籍役男 仍有服役義務

    內政部表示，在台原有戶籍的陸籍男子，依兩岸條例規定，仍有服役義務，不因喪失台灣地區人民身分而有差別。（資料照）

    內政部表示，在台原有戶籍的陸籍男子，依兩岸條例規定，仍有服役義務，不因喪失台灣地區人民身分而有差別。（資料照）

    2025/06/14 05:30

    〔記者李文馨、鍾麗華、陳政宇／台北報導〕國民黨台北市議員林杏兒接獲陳情，一名北市民眾多年前放棄國籍、現為中國籍，卻收到要求回台服役的公文。內政部表示，在台原有戶籍的陸籍男子，依兩岸條例規定，仍有服役義務，不因喪失台灣地區人民身分而有差別，服役為應盡義務，不容有迴避空間。

    不因喪失台灣身分免役

    內政部指出，依兩岸人民關係條例第九條之一規定，役男在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照者，喪失台灣地區人民身分，但其因台灣地區人民身分所負的責任及義務，不因而喪失或免除。役男服役的義務不因喪失台灣地區人民身分而有差別。

    內政部說，兵役義務屬憲法所定基本國民義務，任何人不得藉由更改戶籍方式規避。役齡男子儘管喪失台灣地區人民身分，原本應負義務不會免除，役齡男子在學緩徵等原因消滅後，依法仍應接受徵兵機關的徵集及服役。

    內政部呼籲，役男切勿試圖以喪失台灣地區身分、出境等方式規避兵役，內政部將協同相關部會及地方政府持續強化役籍資料比對查處，確保兵役公平。

    陸委會表示，依兩岸條例第九條之一第二項規定，在中國設籍或領用中方護照者，喪失台灣人民身分及在台選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他在台灣設有戶籍所衍生相關權利，但因台灣人民身分所負之責任及義務，不因而喪失或免除。

    陸委會強調，該條立法目的係為維護「服役公平性」，避免役男利用到中國設戶籍以逃避兵役，對具類此身分的役男，國防部會有適當的管理及處置方式，防杜相關國安疑慮。

    沈伯洋認有國安風險

    將提案修法免除兵役

    不過，民進黨立委沈伯洋昨表示，假設已取得中國的戶籍、國籍，又在台灣當兵，便可取得軍營內部資料，會有國安風險，所以他提出修法，這種情況應該免除兵役義務。

    沈伯洋提到，反對意見認為修法通過後，有人會想辦法取得中國戶籍，這樣就不用當兵。但沈評估，應該是沒有這方面的疑慮，畢竟國家安全還是至關重要。

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