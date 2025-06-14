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    陳永康提案修「兩岸條例」禁限制水域條文 國防部反對：恐引發「退讓主權」疑慮

    海軍退役上將、國民黨立委陳永康（見圖）領銜提案修正兩岸條例第廿九條條文，擬將禁限制水域的劃設權限從國防部移轉至海委會，並於提案說明中聲稱兩岸仍處於「內戰未終結狀態」，國防部昨對此修法表達反對。（資料照）

    海軍退役上將、國民黨立委陳永康（見圖）領銜提案修正兩岸條例第廿九條條文，擬將禁限制水域的劃設權限從國防部移轉至海委會，並於提案說明中聲稱兩岸仍處於「內戰未終結狀態」，國防部昨對此修法表達反對。（資料照）

    2025/06/14 05:30

    〔記者方瑋立、陳政宇／台北報導〕海軍退役上將、國民黨立委陳永康領銜提案修正兩岸條例第廿九條條文，擬將禁限制水域的劃設權限從國防部移轉至海委會，並於提案說明中聲稱兩岸仍處於「內戰未終結狀態」，國防部昨對此修法表達反對，並示警禁限制水域倘改由海委會公告，藉此「淡化主權」，將引發國際社會誤認我國「退讓主權」疑慮。

    將對國際社會釋放錯誤訊息

    該草案欲以「淡化主權」的方式，協商劃定中共承認的我國司法行政水域，國防部昨發布新聞稿表示反對，並說明，中共長期曲解聯合國大會第二七五八號決議，主張一中原則、打壓我國際地位，宣稱對中華民國台灣擁有主權；另不當擴張其海警法及海上交通安全法之管轄範圍，片面宣稱「廈金海域不存在禁止、限制水域」，強行登檢我國觀光船，均違反兩岸條例規定。

    國防部現依兩岸條例第廿九條，公告台灣地區之「禁止、限制水域」，維持台海和平穩定現狀。國防部指出，部分立法委員提議將禁止、限制水域改由海洋委員會公告，藉此「淡化主權」，將對國際社會釋放錯誤訊息，國防部不表認同。

    陳永康稱沒有所謂「內海化」

    陳永康昨受訪則表示，「禁限制水域」與國家的「領海」、「主權」是完全不同的議題，不應混為一談。解嚴後外離島由海巡署負責「執法」任務，而非國防部的「衛疆」任務，且國際法中只有「內水」和「國際水域」，並無所謂「內海化」，建議關心此議題的人，應回頭完整理解海洋法公約的定義與條文，勿以個人感受判斷。

    陳永康說，提案目的是希望尊重行政院的組織架構，透過跨部會協商來妥善處理禁限制水域的規劃與執行；至於行政院是否採納，關鍵在於能否有效降低兩岸衝突的風險。他肯定海巡署第一線執法的辛勞，並對海巡以小船面對大型漁船的壓力，仍能堅守我方立場表示敬佩。

    不過，陳永康強調，「在禁限制水域裡面，國軍並不能夠涉及這部分的權力」，國軍不能在執法過程中直接介入，因此盼進一步溝通並理解，共同努力任務移交。

    沈伯洋：改海委會執行 矮化國格

    對此，民進黨立委沈伯洋受訪指出，中國一直都希望與台灣之間的所有爭議內國法化，把台灣視為中國的一部分；若禁限制水域變成海委會執行，等於是宣告國際，台灣是中國的一部分，這是一個矮化國格的修法，萬萬不可。

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