停管設備移他處 竹市議員批惡搞棒球場

市府將棒球場停管設備拆掉移到西大路停七停車場。（記者洪美秀攝）

2025/06/14 05:30

指移到停七使用 重啟將遙遙無期 市府表示善用閒置公產無不法

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市議員楊玲宜昨天市政總質詢批市府惡搞棒球場，將棒球場的停車管理設備拆掉，改移到西大路停七停車場新建工程內，而停七停車場興建工程案二．四億原包含智慧型停管系統，高虹安任內發包的續建工程一．八五億卻少了結構工程及智慧型停車管理系統項目，總造價超過三．一億，竟不含停管設備，痛批是惡搞棒球場停車場，讓棒球場停車場重啟遙遙無期，籲市府年底前應重啟棒球場停車場開放使用。

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市府對此表示，西大路的停七停車場續建案的停管設備並非減項發包，市府善用棒球場閒置的停管設備公產並無不法，相關程序均依法辦理，並無外界所稱不法或圖利廠商情事。未來棒球場若要重新啟用，也會採開口契約模式引進全新停管設備。

質疑市府說法 機電設備為何不拆

楊玲宜說，停七續建減列停管設備項目是事實，興建經費暴增到三．一億也是事實，拆光棒球場停車場停管設備更是不爭事實。若市府稱要活化棒球場的閒置資產，為何只拆棒球停車場的停管設備，不一起拆除球場機電設備來節省公帑，只拆停管設備卻不拆機電設備？

她痛批藍白就是盲目護航，放任高虹安惡搞市政，且目的就是不願重啟棒球場的停車場，嚴重損害市民停車權益。

議員陳建名也說，邱臣遠曾宣示明年三月要重啟棒球場，工務處也曾表示覆土移除後就可盡速開放停車場，卻在此時把棒球場停車場停管設備拆到停七使用，放任棒球場持續毀敗，決策過程荒謬草率。棒球場對高虹安團隊就是一場大型政治表演秀，市民已失去信心，加上大罷免的民意展現讓高虹安措手不及，才決定放棄棒球場，拉停七救援，上演這場鬧劇。

強調同意罷免 讓市政重回正軌

議員劉崇顯說，市府不惜違法就是要政治操作棒球場，讓棒球場的公共建設持續延宕不能用，而罷免是新竹人自力救濟最後手段，唯有投下同意罷免才能讓市政重回正軌。

黨團呼籲市府儘速強化棒球場地下停車場結構安全，在年底前重啟開放市民停放。

批高虹安亂政惡搞棒球場，新竹市議會民進黨團也呼籲市府趕緊重啟棒球場停車場。（記者洪美秀攝）

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