罷黃捷、許智傑 連署失敗不送件

「高雄雙罷劫」總幹事宣布活動失敗連署書份數未達標將不送件。（記者黃佳琳攝）

2025/06/14 05:30

〔記者黃佳琳、葛祐豪／高雄報導〕高雄罷免民進黨立委黃捷、許智傑第二階段連署截止日期為今天（十四日），「高雄雙罷劫」團體昨日宣布，罷免黃捷仍差三千四百份、罷免許智傑也少五千七百份連署書，高雄雙罷劫宣布連署失敗不送件，目前收集到的連署書將在日後公開銷毀，避免民眾個資外流或被民進黨政府掌握。

「高雄雙罷劫」總幹事朱磊表示，高雄選委會要求十三日下班前確認是否十四日送件，經最後統計，罷免黃捷尚差約三千四百份、罷免許智傑實際尚差約五千七百份連署書，綜合各種因素考量，最終決定不再堅持送件。

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黃捷說，同一批人對她發動的二度罷免，再次以失敗告終，證明「真實的民意絕不是靠幽靈連署就能偽造的」，從罷捷召集人承認抄名冊的那一刻起，罷免的正當性已蕩然無存。

黃捷透露，她意外收到來自簽署罷捷的民眾陳情，簽完後很擔心個資會被違法利用，希望能幫他們討回連署書；她呼籲雙罷劫團隊「請公開銷毀所有連署書！」並承諾不會保存名單、在未來另作他用，別肖想再次挑戰司法底線、違法濫用個資。

許智傑則表示，死人連署及假冒連署陸續爆出，這場罷免已毫無正當性，荒唐鬧劇終於謝幕，黃捷和他獲得市民的肯定，這才是扎扎實實的民意。

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