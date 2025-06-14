曹向朱傅下戰帖辯論 否則送「孬種帽」

反共護台志工聯盟昨宣布成立「反共律師團」，協助罷免志工反制國民黨立委濫用司法、惡意提告的行為。（記者田裕華攝）

2025/06/14 05:30

〔記者李文馨、陳政宇／台北報導〕大罷免第三階段箭在弦上，反共護台志工聯盟昨宣布成立「反共律師團」，協助罷免志工反制國民黨立委濫用司法、惡意提告的行為。前聯電董事長、聯盟志工曹興誠也向國民黨主席朱立倫、國民黨團總召傅崐萁下戰帖，公開辯論罷免理由，若不敢辯論將會送上印有「孬種」、「騙子」的帽子。

曹前日與賴會面 盼民進黨並肩作戰

曹興誠十二日也與總統賴清德會面。與會的民進黨立委沈伯洋證實，曹興誠向賴說明罷免最新情勢、以及罷團未來規劃等，盼與民進黨並肩作戰、力量不要分散，並讓效益極大化。民進黨發言人戴瑋姍回應，民進黨始終與公民同行，做罷團最堅實的戰友，細部合作項目都持續在盤點規劃中。

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協助罷免志工 反制藍委濫用司法

反共護台志工聯盟昨召開「中國威脅全面升級，反共律師團成立，不向極權低頭」記者會，曹興誠表示，罷團目前在街上都會配戴密錄器，若遇上有言語污辱、攻擊會錄影並追究；同時宣布成立反共律師團，成員包括方瑋晨、陳又新、陳一銘、許幼林、黃思維、陳鵬光等人。

曹指出，他邀請朱立倫、傅崐萁公開辯論，正方是他和立委沈伯洋，說明為何這些國民黨立委必須被罷免；朱、傅則代表反方，說明為何國民黨立委不應該被罷免。他也提到，若前中廣董事長趙少康對朱有意見也可以參加，如果三人皆不敢公開辯論，他就要送上一頂「孬種」、「騙子」的帽子，請對方戴上去。

對於外界質疑沈伯洋的父親賺紅錢，曹說，從共產黨拿錢才叫賺紅錢，台灣的生意人是幫助中國小老百姓生活，這並非紅錢。他說，這些對於個人的抹黑、抹黃攻擊，證明國民黨立委已經沒招，只好找紅色老大哥做下三濫的事情，嚴正警告共產黨適可而止。

沈伯洋表示，共產黨、中國、中國人民是不同概念，中國經濟現在變得非常不好，肇因為中國的貪官污吏，這種做壞事、殘害人民卻指責境外的做法，無非是想要獲取政治紅利。他表示，「花蓮王」傅崐萁也是在做同樣的事情，中央對花蓮補助年年增加，但傅永遠希望花蓮過得不好，如此就有政治紅利，如今花蓮人已經看透傅的謊言。

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