賴邀共商國是 朱：不能只是單向交流、總統訓話

賴清德總統邀請國、眾兩黨主席共商國是，國民黨主席朱立倫昨受訪時回應，各項國家安全議題都不能排除，同時也不能只是「總統訓話」。（記者廖振輝攝）

2025/06/14 05:30

〔記者施曉光、劉宛琳、蘇永耀／台北報導〕賴清德總統邀請國、眾兩黨主席於十八日共商國是，國民黨主席朱立倫昨受訪時回應，各項國家安全議題都不能排除，同時也不能只是「單向交流」、「總統訓話」，而是要朝野對話，共商國是，大家都展開誠意，讓台灣面對問題、解決問題。民眾黨主席黃國昌昨受訪未回應是否出席。總統府則重申，靜候兩黨回應後適時對外公開說明。

朱立倫表示，面對所有國家安全議題，朝野都責無旁貸，國民黨希望朝野可以透過對話來解決問題，「開大門、走大路」是國民黨這一次最重要的要求，讓大家可以看到朝野共同為國家努力的誠意。

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朱立倫強調，國家安全包括國防、經濟、能源、科技、社會安全等多項議題，全都不能排除，同時也不能只是「單向交流」、「總統訓話」，而是要朝野對話、共商國是，大家展開誠意。

他說，原則上希望大家能一起對話，相關細節就由國民黨秘書長黃健庭與總統府秘書長潘孟安協調，只要能對國家好，雖然時間短，但大家都應該全力以赴，中間不要預設立場，更不要有政治謀略，只有為台灣與中華民國好。

黃國昌昨受訪未回應是否出席，僅表示目前民眾黨所獲得資訊非常混亂且不透明，賴總統五二○拋出邀請在野黨共商國是時，民眾黨第一時間積極回應希望在沒有任何前提框架、預設立場的基礎上，針對台灣目前所面臨重大挑戰交換意見。但下週三的邀請是不是針對台灣重大議題進行討論，民眾黨並不清楚府方的想法。

黃說，總統府發言人前晚似乎稱只有要進行國安情勢報告，至於是否談其他議題、賴總統是否參加等，流程混亂不明。民眾黨希望賴總統既然做出邀請，就應體察民意、共商國是，才是人民所樂見；而其他政治面的揣測，民眾黨不願意預設任何立場，於此時搞政治攻防。

針對藍白黨魁的態度，府方人士指出，賴總統在五二○談話已表達，對在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在「相同的事實基礎」上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

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