立院擬延會至8/31 綠：幫藍委保護傘撐好撐滿

民眾黨團昨以多部重大法案待審為由，在院會提案延會到八月卅一日，立法院長韓國瑜宣布逕付二讀並交付黨團協商。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/14 05:30

〔記者陳政宇、劉宛琳／台北報導〕立法院不久前才通過延會至七月卅一日，締造史上最長會期；民眾黨團昨以多部重大法案待審為由，在院會提案延會到八月卅一日，立法院長韓國瑜宣布逕付二讀並交付黨團協商。民進黨團批評，延會毫無正當性，只是協助國民黨挽救罷免、替涉案的國民黨立委擴張司法保護傘。

民眾黨提案 民進黨批為救大罷免

關於提案內容，民眾黨團總召黃國昌說明，立法院還有很多重大法案待處理，包括因應美國關稅的特別條例草案，以及民眾黨團主張普發六千元；其他尚有AI基本法、媒體議價法、加重兒虐處罰的法案等，盼行政院盡快提出對案。

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民進黨團幹事長吳思瑤反駁說，延會要有社會正當性，紓困特別條例六月底就能處理，加重兒虐修法也已在委員會完成審查，在首次延會期間足以充分討論並完成審議。

「公然利用議事程序干擾檢調偵辦」

吳思瑤直言，藍白延會目的有二，首先是把司法保護傘撐好撐滿，協助涉案的國民黨立委躲避司法偵辦，打著司法改革大旗的民眾黨，公然利用議事程序干擾檢調偵辦。

吳思瑤表示，延會第二個目的當然就是為了救罷免，要透過延會讓國民黨討好式的民粹法案通過越多越好，包括增加國庫三百多億元來討好軍人，未來還有普發現金人人一萬元，「都是拿納稅人的錢來買反罷免的票」。

此外，立法院民眾黨團昨也提出「廢除監察院」的憲法修正草案，國民黨團開放連署；黃國昌表示，提案連署已經跨越廿九位、四分之一立委的法定提案門檻，將正式送案。民進黨團認為，廢監院是民進黨長期以來的憲政改革目標，但藍白此次是將憲法做為政治鬥爭的工具，為選擇性、挾怨報復式，以及國會擴權的修憲。

由民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強提出「憲法增修條文第三條、第四條及第七條修正草案」，明定廢除監察院，並將憲法有關監察院、審計部職權業務移至立法院，而行政院於會計年度結束後四個月內，應提出決算於立法院。

民進黨團總召柯建銘受訪直言，國民黨敢修憲嗎？要給中國打死了！他們送來看看，民眾黨團就是詐騙集團，這個聽聽就好，反正他們的政治生命只到今年七月廿六日（預估大罷免投票日），不必太理會。

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